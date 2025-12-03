Árbitros en Portugal amenazan con entrar en huelga

Los árbitros de fútbol en Portugal atraviesan un momento de tensión creciente tras anunciar que podrían convocar una huelga si la Liga Portugal no toma medidas concretas para frenar la violencia verbal y mejorar las condiciones de seguridad en los estadios. La Asociación Portuguesa de Árbitros de Fútbol (APAF) advirtió en un comunicado que estudia un "parón total" como último recurso ante lo que consideran una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades deportivas. Según la entidad, la situación ha alcanzado un punto insostenible y requiere acciones inmediatas y contundentes.
La APAF recordó que el pasado 12 de noviembre mantuvo una reunión con representantes de la liga, incluido su presidente, Reinaldo Teixeira, para presentar un conjunto de medidas y cambios reglamentarios que buscan proteger la integridad física y moral de los colegiados. No obstante, la asociación lamenta que la contestación recibida no cumpla sus expectativas ni responda a la urgencia del problema. Por ello, anunció que los árbitros están dispuestos a intensificar sus protestas hasta que se adopten soluciones "objetivas y eficaces" que garanticen respeto, seguridad y dignidad en el ejercicio de su labor.
¿Qué demandan los árbitros de Portugal?
Las demandas de los árbitros no se limitan únicamente a la primera división. La APAF subraya que la problemática afecta a todas las categorías del fútbol portugués, donde la falta de seguridad se ha vuelto una preocupación recurrente. De igual modo, insisten en que el asunto debe ser tratado con la seriedad que merece en los próximos foros decisivos de la Liga Portugal, incluida la asamblea general y la cumbre de presidentes programada para el 4 de diciembre.
El clima de malestar también se ve alimentado por episodios recientes que han encendido las alarmas entre los colegiados. Entre ellos figuran una presunta amenaza de violencia de un directivo del Benfica hacia un árbitro tras un empate, así como el caso de un colegiado que denunció haber encontrado un televisor en su vestuario reproduciendo de manera continua imágenes de decisiones polémicas en partidos del Oporto. Situaciones como estas, señala la APAF, evidencian la necesidad de actuar de inmediato para evitar que el respeto por la labor arbitral se deteriore aún más y para preservar la integridad de quienes imparten justicia en el terreno de juego.