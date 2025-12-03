 Carlos Ruiz expresa su apoyo a Xelajú MC previo a la final
Deportes

Carlos Ruiz expresa su apoyo a Xelajú MC previo a la final de la Copa Centroamericana

Carlos Ruiz expresó su apoyo a Xelajú MC antes de la final de la Copa Centroamericana 2025, alentando al club quetzalteco en su búsqueda de su primer título internacional.

Foto: LA Galaxy
Carlos Ruiz lanza playeras conmemorativas para este septiembre / FOTO:

Carlos "El Pescadito" Ruiz, máximo referente del fútbol guatemalteco, volvió a demostrar su cercanía con la afición y los clubes del país al enviar un mensaje de apoyo a Xelajú MC previo a la final de la Copa Centroamericana 2025. El histórico goleador publicó la frase "Luna de Xelajú", acompañada del escudo del club quetzalteco, un gesto que rápidamente se viralizó y que llenó de motivación a los seguidores superchivos. La serie se encuentra 1-1 tras el partido de ida, por lo que el duelo decisivo en el estadio Cementos Progreso promete emociones fuertes.

El respaldo de Ruiz no pasó desapercibido, pues provino de la figura más influyente del balompié nacional. Su mensaje fue interpretado como un estímulo adicional para un equipo que busca hacer historia. Para Xelajú MC, alcanzar esta final ya representa un logro significativo, pero la posibilidad de conquistar el primer título internacional de su trayectoria convierte este encuentro en un capítulo determinante que podría marcar un antes y un después en su legado.

Xelajú MC en busca de su primer título internacional

Este gesto del Ídolo de Guatemala recuerda lo ocurrido en 2021, cuando Ruiz también expresó su apoyo a Comunicaciones previo a la final de la Liga Concacaf. En aquella ocasión, el cuadro crema terminó levantando el trofeo tras vencer a Motagua, un episodio que muchos aficionados aún recuerdan y que ahora alimenta la ilusión de que su mensaje pueda nuevamente traer buena fortuna, esta vez al club altense.

En la historia del fútbol guatemalteco, únicamente Comunicaciones, Municipal y Aurora han logrado proclamarse campeones internacionales. Ese selecto grupo podría ampliarse si Xelajú MC logra culminar la hazaña y sumar su nombre al cuadro de honor. Con el respaldo de su afición, la inspiración de una ciudad orgullosa y el guiño simbólico del máximo goleador de la Selección Nacional, los superchivos sueñan con escribir una página dorada en el deporte chapín.

Final de ida de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Alajuelense - Agencia EFE

