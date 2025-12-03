 Confirmados los artistas que estarán en sorteo del Mundial
Deportes

Confirmados los artistas que estarán en el sorteo del Mundial 2026

La gala del sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C., donde se definirán los grupos del torneo que unirá a tres países sede.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - FIFA
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: FIFA

La FIFA confirmó una alineación estelar de artistas para la gala del sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar este viernes en el Centro John F. Kennedy de Washington D.C. Entre los nombres más destacados figuran el legendario grupo Village People y los reconocidos cantantes Andrea Bocelli y Robbie Williams, quienes se encargarán de aportar un toque musical de primer nivel a un evento seguido por millones alrededor del planeta. La velada contará además con la presencia artística de Nicole Scherzinger, quien acompañará a Bocelli y Williams en el escenario para completar un espectáculo cargado de talento internacional.

La conducción del evento estará en manos de personalidades ampliamente conocidas en el ámbito del entretenimiento. La modelo y productora Heidi Klum, ganadora de un premio Emmy, encabezará la presentación junto al popular cómico y actor Kevin Hart, así como el actor y productor Danny Ramírez. Su participación promete aportar dinamismo, humor y elegancia a una ceremonia que combina espectáculo con uno de los momentos más esperados del fútbol mundial: la definición del destino de las selecciones clasificadas.

Pocas horas para el sorteo del Mundial 2026

En un comunicado oficial, la FIFA destacó que Bocelli, reconocido como una de las voces clásicas más influyentes de la historia, compartirá el escenario con Robbie Williams, una superestrella de la música pop con trayectoria global. Ambos estarán acompañados por Nicole Scherzinger, artista multifacética estadounidense. Tras la conclusión del sorteo, Village People cerrará la noche con una interpretación especial de "Y.M.C.A.", su éxito más emblemático y una pieza imprescindible en la cultura musical internacional.

La organización también señaló que los nombres de los presentadores y asistentes responsables del procedimiento oficial del sorteo serán anunciados próximamente. El Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, marcará un hito al celebrarse por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Con una gala cargada de figuras destacadas, el camino hacia la próxima Copa del Mundo promete iniciar con un espectáculo inolvidable.

Sorteo del Mundial 2026. - FIFA.

