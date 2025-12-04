 Un hat-trick de Neymar deja al Santos cerca de la salvación
Deportes

Un hat-trick de Neymar deja al Santos cerca de la salvación

Aun entre lesiones y dudas, Neymar volvió a ser decisivo: su hat-trick impulsa al Santos y lo deja a un paso de asegurar la permanencia en la liga brasileña.

Compartir:
Neymar celebra su hat-trick ante el Juventude - Santos FC
Neymar celebra su hat-trick ante el Juventude / FOTO: Santos FC

El hat-trick de Neymar frente a Juventude no solo iluminó la noche en Vila Belmiro, sino que también revitalizó las esperanzas de un Santos que lucha por mantenerse en la élite del fútbol brasileño. Pese a llegar mermado físicamente y arrastrando un año marcado por lesiones y dudas, el número diez volvió a demostrar que su talento sigue siendo diferencial. Su actuación, tan decisiva como emotiva, permitió al Peixe acercarse a una permanencia que hace apenas semanas parecía una quimera.

El partido comenzó con un Santos desconcertado, preso de los nervios y de la trascendencia del momento. La primera mitad fue un duelo táctico, tenso y con escasas ocasiones, que solo se rompió con un gol bien anulado a Juventude. Ese aviso pareció despertar a Neymar, que empezó a sacudirse la incomodidad con destellos de calidad. Sus primeros intentos, aún lejanos al gol, anticipaban lo que estaba por venir: una respuesta de líder, de ídolo, de figura indispensable cuando el equipo más lo necesita.

Neymar cerca de cumplir su objetivo

Ya en el complemento, el ‘Rei’ asumió definitivamente el mando. Primero, inauguró el marcador con un disparo imparable a la cruceta tras una asistencia precisa de Guilherme. Luego, amplió la ventaja culminando una contra con la frialdad que ha caracterizado sus mejores épocas. Y para cerrar su noche perfecta, definió desde el punto penal con autoridad. Tres goles que no solo encendieron al estadio, sino que devolvieron la confianza a un Santos que se jugaba la vida.

Con esta actuación, Neymar se reivindica en un año difícil y turbulento. Sus números recientes —cinco goles y una asistencia en los últimos tres partidos— reflejan un renacer futbolístico impulsado por orgullo, compromiso y amor por los colores. E

n un momento crítico para el club, su "hijo pródigo" vuelve a ser la brújula que marca el camino. Su promesa eterna de regresar, aquel "eu vou, mas eu volto", hoy cobra un sentido renovado. Neymar no solo volvió: volvió para ser decisivo, volvió para ser eterno.

Foto embed
Neymar hace uno de los partidos más destacados de la jornada - @SantosFC

En Portada

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoriat
Nacionales

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoria

10:55 AM, Dic 04
Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026t
Deportes

Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026

10:26 AM, Dic 04
MP localiza indicios relevantes en operativo por desaparición de funcionaria en Huitét
Nacionales

MP localiza "indicios relevantes" en operativo por desaparición de funcionaria en Huité

09:16 AM, Dic 04
Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenangot
Nacionales

Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenango

08:58 AM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos