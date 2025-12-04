Un hat-trick de Neymar deja al Santos cerca de la salvación

El hat-trick de Neymar frente a Juventude no solo iluminó la noche en Vila Belmiro, sino que también revitalizó las esperanzas de un Santos que lucha por mantenerse en la élite del fútbol brasileño. Pese a llegar mermado físicamente y arrastrando un año marcado por lesiones y dudas, el número diez volvió a demostrar que su talento sigue siendo diferencial. Su actuación, tan decisiva como emotiva, permitió al Peixe acercarse a una permanencia que hace apenas semanas parecía una quimera.
El partido comenzó con un Santos desconcertado, preso de los nervios y de la trascendencia del momento. La primera mitad fue un duelo táctico, tenso y con escasas ocasiones, que solo se rompió con un gol bien anulado a Juventude. Ese aviso pareció despertar a Neymar, que empezó a sacudirse la incomodidad con destellos de calidad. Sus primeros intentos, aún lejanos al gol, anticipaban lo que estaba por venir: una respuesta de líder, de ídolo, de figura indispensable cuando el equipo más lo necesita.
Neymar cerca de cumplir su objetivo
Ya en el complemento, el ‘Rei’ asumió definitivamente el mando. Primero, inauguró el marcador con un disparo imparable a la cruceta tras una asistencia precisa de Guilherme. Luego, amplió la ventaja culminando una contra con la frialdad que ha caracterizado sus mejores épocas. Y para cerrar su noche perfecta, definió desde el punto penal con autoridad. Tres goles que no solo encendieron al estadio, sino que devolvieron la confianza a un Santos que se jugaba la vida.
Con esta actuación, Neymar se reivindica en un año difícil y turbulento. Sus números recientes —cinco goles y una asistencia en los últimos tres partidos— reflejan un renacer futbolístico impulsado por orgullo, compromiso y amor por los colores. E
n un momento crítico para el club, su "hijo pródigo" vuelve a ser la brújula que marca el camino. Su promesa eterna de regresar, aquel "eu vou, mas eu volto", hoy cobra un sentido renovado. Neymar no solo volvió: volvió para ser decisivo, volvió para ser eterno.