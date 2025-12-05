EE. UU. cierra caso contra Conor McGregor

Una demanda civil por agresión sexual interpuesta contra el excampeón de la UFC, Conor McGregor, fue desestimada esta semana en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, luego de que la demandante solicitara retirar el caso. La jueza principal Joan A. Lenard ordenó el 3 de diciembre la desestimación con perjuicio, lo que impide que la denuncia sea presentada nuevamente.
La demanda había sido interpuesta el 14 de enero de 2025, casi dos años después de que la mujer —identificada legalmente como Jane Doe— acusara a McGregor de haberla agredido en un baño de hombres del Kaseya Center tras el Juego 4 de las Finales de la NBA el 9 de junio de 2023. La organización Miami Heat y el propio recinto también figuraban como coacusados.
Documentos legales describen a la demandante como una ejecutiva de negocios de 49 años que buscaba una compensación económica por supuestos daños médicos, efectos emocionales y otros costos relacionados.
McGregor niega señalamientos
McGregor negó las acusaciones desde el inicio. Su abogada, Barbara Llanes, declaró a The Athletic en enero que se trataba de una "historia falsa", destacando que la investigación estatal de 2023 no derivó en cargos penales. Las razones por las cuales la demandante decidió retirar voluntariamente la demanda civil no han sido reveladas. Su abogado, James Dunn, confirmó previamente que ella presentó un reporte policial un día después del presunto incidente, pero no respondió a nuevas solicitudes de comentarios.
El caso se produce en un contexto legal ya complejo para McGregor. En noviembre del año pasado, un jurado del Tribunal Superior de Irlanda lo declaró responsable en un caso separado de agresión sexual, ordenándole pagar una indemnización superior a los 250 mil dólares. Su apelación fue desestimada meses después.
McGregor no compite en la UFC desde 2021, cuando sufrió una fractura de pierna ante Dustin Poirier. El luchador ha expresado su intención de regresar en 2026, en un evento que, según él, podría realizarse en la Casa Blanca.