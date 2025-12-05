México-Sudáfrica: Partido inaugural del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya conoce al rival con el que abrirá la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que marcará un antes y un después en la historia del fútbol al disputarse por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El equipo dirigido por Javier Aguirre debutará el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte, un duelo que promete ser electrizante no solo por tratarse del inicio del certamen, sino porque reedita el histórico partido inaugural de Sudáfrica 2010, que terminó con empate 1-1.
El sorteo realizado en Washington D. C. definió además el camino del Tricolor en la fase de grupos. México compartirá sector con Corea del Sur y con el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte e Irlanda. Entre estos rivales, el enfrentamiento con Sudáfrica destaca por su carga simbólica, mientras que el choque contra Corea del Sur añade un matiz histórico en el que México ha salido favorecido. De hecho, el conjunto nacional venció a los surcoreanos tanto en Francia 1998 como en Rusia 2018.
México, nuevamente jugará el partido inaugural
Los antecedentes del Tricolor frente a selecciones asiáticas invitan al optimismo. México presume una marca perfecta en estos duelos mundialistas, con cinco victorias en cinco encuentros, una racha solo superada por Países Bajos, que suma seis triunfos ante equipos de dicha confederación. Estos números podrían convertirse en un impulso anímico importante para un equipo que buscará comenzar con fuerza su camino en el torneo.
El debut mexicano tendrá además un valor añadido para la historia: México es el país que más veces ha protagonizado el partido inaugural de una Copa del Mundo. Lo hizo en 1930 y volverá a hacerlo en 2026, esta vez ante su afición y con el desafío de romper una estadística adversa de cinco derrotas y dos empates en estos estrenos. La expectativa es grande y el 11 de junio se presenta como una oportunidad inmejorable para que el Tricolor cambie esa narrativa y arranque con el pie derecho su aventura mundialista.
La FIFA dará a conocer el calendario actualizado de partidos del Mundial 2026 este sábado 6 de diciembre a las 11:00 (horario de Guatemala), apenas 24 horas después del sorteo final. El anuncio, transmitido en directo desde Washington D. C., revelará la distribución completa de los 104 encuentros, incluidos sedes y horarios, marcando un hito clave en la preparación del torneo. La presentación estará dirigida por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a varias leyendas del fútbol y representantes de las 42 selecciones ya clasificadas, además de delegados de los equipos que aún buscan su boleto mundialista.
Durante el evento, expertos y analistas invitados ofrecerán sus primeras impresiones sobre los emparejamientos y compartirán datos relevantes, además de comentar los desafíos logísticos de un Mundial que será acogido por tres países. Toda la transmisión estará disponible en las plataformas oficiales de la FIFA, incluyendo su sitio web y su canal de YouTube, para asegurar que los aficionados alrededor del mundo puedan seguir el anuncio en tiempo real. La versión definitiva del calendario se publicará en marzo, una vez concluidos los torneos clasificatorios restantes y definidas las seis selecciones que completarán el cupo mundialista.