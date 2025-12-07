Brasil gana el primer Mundial de futsala femenino

Brasil se consagró campeona del primer Mundial femenino de fútbol sala, celebrado en Filipinas, tras vencer con autoridad por 0-3 a Portugal. El conjunto sudamericano reafirmó así su dominio histórico en esta disciplina, mientras que las portuguesas cerraron un torneo notable, sólido y competitivo, que les permitió alcanzar la medalla de plata. El encuentro decisivo reunió intensidad, técnica y una fuerte carga emocional propia de una final inédita en la historia del futsala femenino.
Desde el inicio, ambos equipos mostraron una propuesta ambiciosa. Brasil buscó imponer su característico ritmo alto, sustentado en la fortaleza física y la velocidad de sus transiciones ofensivas. Portugal, dirigida por Luís Conceição, optó por una defensa adelantada y un juego valiente, disputando cada balón con determinación. Incluso ante la presión brasileña, las europeas generaron oportunidades claras, como el disparo cruzado de Fifó que rozó el segundo palo en los primeros minutos. Mientras tanto, la portera Ana Catarina Pereira mantuvo vivas las esperanzas portuguesas con atajadas fundamentales.
Brasil domina en todas las categorías del futbol
El marcador se abrió en el minuto 10, cuando un pase largo de Ana Luiza dejó a Emilly en posición inmejorable para colocar el 0-1. Portugal intentó reaccionar con ofensivas lideradas por Lídia Moreira y Ana Azevedo, pero se encontró con una defensa brasileña bien estructurada. Tras el descanso, la tónica se mantuvo: las lusas buscaron presionar más arriba, aunque Brasil no tardó en capitalizar su eficacia. Amandinha amplió la ventaja al minuto 23 con un remate desviado que descolocó a la guardameta rival.
En los minutos finales, Portugal apostó por la estrategia de portera-jugadora en busca de una remontada, pero un error en salida de balón permitió a Débora Vanin sentenciar el duelo con el 0-3 definitivo en el minuto 38. A pesar del empuje portugués, Brasil mostró solidez, madurez competitiva y control total del juego hasta el pitido final. Con este triunfo, la selección brasileña suma un nuevo logro a su historia y deja una huella imborrable en el nacimiento del Mundial femenino de futsala.