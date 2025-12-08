Guatemala cierra con éxito los Juegos Bolivarianos 2025

Guatemala concluyó el domingo 7 de diciembre uno de sus capítulos deportivos más memorables del año, al cerrar su participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con un total de 89 medallas: 30 oros, 26 platas y 33 bronces. Este desempeño colocó a la delegación azul y blanco en la sexta posición del medallero general, solo por detrás de las potencias regionales Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Ecuador. Más allá de las cifras, el evento dejó historias de superación, talento renovado y confirmación de grandes figuras del deporte guatemalteco.
Uno de los atletas más destacados fue el nadador Erick Gordillo, quien brilló con cuatro medallas: tres oros y una plata, logrando subir al podio en cada prueba en la que compitió. De igual manera, Ingrid Vela consolidó su prestigio en el tiro deportivo al sumar tres oros, uno de ellos por equipos, reafirmando su lugar como una de las exponentes más fuertes de la región. Estas actuaciones individuales se complementaron con disciplinas que lograron conquistas colectivas de alto impacto.
Sólida actuación de la delegación de Guatemala
El bádminton vivió una de sus participaciones más dominantes, al ganar cuatro oros en seis eventos. Entre los protagonistas figuraron Diana Corleto y Christopher Martínez, este último abanderado de la delegación, quienes cerraron la justa con tres títulos bolivarianos cada uno. También el pentatlón moderno brilló con fuerza al cosechar tres oros y dos platas, liderado por Sofía Cabrera y Andrés Fernández, campeones individuales y del relevo mixto.
Otras disciplinas también aportaron con peso propio. El boliche sumó tres oros, además de platas y bronces, con José Marroquín como figura al coronarse en individual y equipos. La gimnasia artística celebró múltiples podios de la mano de figuras como Jaycko Bourdet, Jorge Vega y Mario Taperio, mientras que deportes como tiro deportivo, tiro con arco, navegación a vela, patinaje, squash, poomsae y boxeo también contribuyeron significativamente a la cosecha final.
A continuación, se presentan todos los atletas que subieron al podio, agrupados según el color de la medalla obtenida:
? MEDALLAS DE ORO
- Douglas Oliva / tiro deportivo, rifle 3 posiciones 50 m
- Ingrid Vela / tiro deportivo, rifle 3 posiciones 50 m
- Ingrid Vela, Polymaría Velásquez y Gloria Rivas / tiro deportivo, rifle de aire 10 m equipos femeninos
- Gloria Rivas / tiro deportivo, rifle de aire 10 m
- Ingrid Vela / tiro deportivo, rifle tendido 50 m
- Emily Padilla y Diego Bermúdez / tiro caza, skeet mixto
- Diego Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero / tiro caza, skeet por equipos
- Stefanie Goetzke / tiro caza, foso individual
- Diana Corleto y Nikté Sotomayor / bádminton, dobles femeninos
- Jonathan Solís y Christopher Martínez / bádminton, dobles masculinos
- Diana Corleto y Christopher Martínez / bádminton, dobles mixtos
- Dany Coy, César Aguilar y Héctor Morales / poomsae, freestyle equipos masculinos
- Erika Hernández, Lucía Icuté y Alejandra Higueros / poomsae, freestyle equipos femeninos
- Alejandra Higueros / poomsae, freestyle individual
- Erick Gordillo / natación, 400 combinados
- Erick Gordillo / natación, 200 mariposa
- Erick Gordillo / natación, 200 combinados
- Sofía Cabrera / pentatlón moderno, individual femenino
- Andrés Fernández / pentatlón moderno, individual masculino
- Sofía Cabrera y Andrés Fernández / pentatlón moderno, relevo mixto
- Julio Barillas / tiro con arco, compuesto individual
- Julio Barillas, Pedro Pablo Salazar y Marcelo Del Cid / tiro con arco, compuesto por equipos
- Jaycko Bourdet / gimnasia artística, caballo con arzones
- Jorge Vega / gimnasia artística, salto
- Ana Bolaños y Priscila Girón / boliche, dobles femeninos
- Gerardo Pineda, José Marroquín, Diego Aguilar y Marvin León / boliche, equipos masculinos
- José Marroquín / boliche, individual
- Alejandro Enríquez / squash, individual
- David Hernández / navegación a vela, sunfish
- Faberson Bonilla / patinaje de velocidad, 200 m meta contra meta
? MEDALLAS DE PLATA
- Polymaría Velásquez / tiro deportivo, rifle 3 posiciones 50 m
- Polymaría Velásquez y Douglas Oliva / tiro deportivo, rifle de aire 10 m mixto
- Polymaría Velásquez / tiro deportivo, rifle de aire 10 m
- Diego Bermúdez / tiro caza, skeet individual
- Emily Padilla / tiro caza, skeet individual
- Waleska Soto y Carlos Hernández / tiro caza, foso mixto
- Dany Coy / poomsae, tradicional individual
- Erick Gordillo / natación, 200 dorso
- Paula Valencia / pentatlón moderno, individual femenino
- José Ochoa / pentatlón moderno, individual masculino
- Marcela Enríquez / tiro con arco, recurvo individual
- Mishel Echeverría / gimnasia artística, viga
- Jaycko Bourdet / gimnasia artística, all around
- Jorge Vega / gimnasia artística, salto
- Jaycko Bourdet / gimnasia artística, suelo
- Mario Taperio / gimnasia artística, anillos
- Gerardo Pineda y Diego Aguilar / boliche, dobles masculinos
- Sofía Granda, Ana Bolaños, Ana Morales y Priscila Girón / boliche, equipos femeninos
- Josué y Alejandro Enríquez / squash, dobles masculinos
- Cristian Chávez / kickboxing, -54 kg
- César Rodas / kickboxing, -57 kg
- José Daniel Felipe / boxeo, 55 kg
- María Victoria Chiroy / boxeo, 65 kg
- Mercedes Villatoro, Isabella Barreda, Leslie Porras, Nora Ramírez y Sofía Cali / gimnasia rítmica, general conjuntos
- Allan Maldonado / karate, kumite -75 kg
- Luis Lemus / billar, bola 9 individual
? MEDALLAS DE BRONCE
- Gloria Rivas y Allan Márquez / tiro deportivo, rifle de aire 10 m mixto
- María Isabel Soto / tiro caza, skeet individual
- Stefanie Goetzke y Hebert Brol / tiro caza, foso mixto
- Waleska Soto / tiro caza, foso individual
- Erika Hernández / poomsae, tradicional individual
- Lucía Icuté y Héctor Morales / poomsae, freestyle parejas mixtas
- César Aguilar / poomsae, freestyle individual
- Darlyn Sandoval y Tabita Gaitán / squash, dobles femeninos
- Ricardo Toscano y Ana Romero / squash, dobles mixtos
- Alejandro, Josué y Ángel Enríquez y Ricardo Toscano / squash, equipos masculinos
- Josué Enríquez / squash, individual
- Cristina Castellanos / navegación a vela, ILCA 6
- Diego Quan / pelota vasca, paleta frontón
- Melissa Diego / natación, 100 dorso
- Melissa Diego / natación, 50 dorso
- Melissa Diego / natación, 200 dorso
- Wilfredo Camey / levantamiento de pesas, envión hasta 71 kg
- Isabella Soberanis / kickboxing, -52 kg
- Váleri Castañeda / kickboxing, -56 kg
- Fernando Calderón / karate, kata individual
- Mercedes Villatoro, Isabella Barreda, Leslie Porras, Nora Ramírez y Sofía Cali / gimnasia rítmica, 3 balones + 2 aros
- Mercedes Villatoro, Isabella Barreda, Leslie Porras, Nora Ramírez y Sofía Cali / gimnasia rítmica, 5 cintas
- Mario Taperio / gimnasia artística, barras paralelas
- Jorge Vega, Jaycko Bourdet, Mario Taperio y Gabriel Paniagua / gimnasia artística, equipos
- Mishel Echeverría / gimnasia artística, salto
- Jennifer Yool / boxeo, 54 kg
- Antony Ramírez / boxeo, 65 kg
- Sofía Granda y Ana Morales / boliche, dobles femeninos
- Sofía Granda / boliche, individual
- Yeison Del Cid / bádminton, individual
- José Daniel Ochoa / bádminton, individual
- Yanci Vanegas / aguas abiertas, 5 km
- Erick Barrondo / marcha, maratón