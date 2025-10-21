Érick Gordillo brilla con dos oros y récord centroamericano

Érick Gordillo volvió a destacar en la cuarta jornada de finales de natación de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, disputada en el Complejo Deportivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) de Mazatenango. El nadador guatemalteco sumó dos medallas de oro más y estableció un nuevo récord centroamericano en los 200 metros dorso, con un tiempo de 2:05.43.
Gordillo también se impuso en los 400 metros libres (3:58.43), confirmando su dominio en el certamen. Con estos resultados, el nadador acumula seis medallas de oro individuales y dos más por equipos en el torneo.
Otras actuaciones destacadas y nuevos récords regionales
La jornada dejó además otras actuaciones destacadas y nuevos récords regionales. La costarricense Alondra Ortiz se quedó con el oro en los 400 metros combinado individual (5:05.11) y en los 100 metros mariposa (1:03.20). Por su parte, la salvadoreña Audrey Deras rompió el récord centroamericano en los 200 metros pecho femenino con 2:37.12.
El relevo mixto 4x100 metros libre de Guatemala cerró la jornada con un tiempo de 3:40.12, estableciendo un nuevo récord centroamericano y superando a Honduras y Costa Rica.
Entre otros resultados de la jornada se destacan:
- 200 m dorso masculino: Gordillo (GUA) 2:05.43, Montero (CRC) 2:11.79, Blandón (NIC) 2:13.35
- 400 m libre masculino: Gordillo (GUA) 3:58.43, Vega (CRC) 4:02.68, Barrios (GUA) 4:06.56
- 400 m combinado individual femenino: Ortiz (CRC) 5:05.11, Diego (GUA) 5:10.88, Sandoval (GUA) 5:16.11
- 200 m pecho femenino: Deras (ESA) 2:37.12, Mazzari (CRC) 2:45.82, Alvarado (GUA) 2:47.81
La jornada también contó con podios en 50 m pecho masculino y otros eventos individuales, consolidando un día de récords y marcas sobresalientes para la natación centroamericana.
La información completa de los resultados fue proporcionada por la organización de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.