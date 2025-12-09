Amarini aplaude la continuidad de Tena con Guatemala

El inicio de semana en el fútbol guatemalteco estuvo marcado por la noticia de la continuidad de Luis Fernando Tena al frente de la Selección Nacional para el proceso 2026-2030. La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala confirmó su renovación y, con ello, surgieron múltiples reacciones, entre ellas la de un técnico cuyo nombre había sonado con fuerza como posible alternativa: Amarini Villatoro, entrenador de Xelajú MC y subcampeón de la Copa Centroamericana 2025. Sin embargo, lejos de alimentar rumores o controversias, Villatoro sorprendió con un mensaje mesurado, respetuoso y de respaldo total hacia el estratega mexicano.
Tras la victoria 1-0 de los Superchivos ante Antigua GFC en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025, Amarini fue directo y transparente ante la prensa. Expresó que, en su opinión, la Federación tomó la decisión correcta al renovar el proceso de Tena. "Hay mucho respeto de mi parte al cuerpo técnico de la Selección. Desearle lo mejor. Yo dije en una conferencia anterior que, si por mí fuera, creía conveniente darle continuidad al proceso", afirmó. Sus palabras no solo reforzaron su postura profesional, sino que también reconocieron los avances logrados por Tena: semifinales de la Copa Oro 2025, ascenso a la Liga A de la Nations League y una transformación notable en la identidad futbolística del combinado nacional.
¿Está de acuerdo Amarini Villatoro con la continuidad de Luis Fernando Tena con la Selección de Guatemala? ?— Elizabeth González (@Elizabeth27gt) December 9, 2025
MIRA SU RESPUESTA ?? pic.twitter.com/H8AJomD1Qe
Amarini Villatoro considera que se tomó la decisión correcta
No obstante, Villatoro subrayó que la continuidad debe ir acompañada de exigencia. Para él, ningún técnico, incluido él mismo, está exento de la presión por resultados. "Los técnicos vamos de la mano con los resultados... pensaría que fue lo mejor que se hizo. Pero a la par de eso, como a él, a mí, a todos en una institución, pues exigirle", remarcó. El entrenador comparó su situación en Xelajú con la del timonel de la Selección, recordando que su propio proceso de tres años probablemente no habría sobrevivido sin títulos. Su mensaje fue equilibrado: estabilidad sí, pero con metas claras y responsabilidad deportiva.
Uno de los puntos más destacados de su intervención fue el reconocimiento al trabajo que Tena ha realizado con la nueva generación de futbolistas guatemaltecos. Villatoro elogió a jóvenes como Olger Escobar, a quien calificó como un jugador determinante y con enorme proyección, y a Matt Evans, a quien consideró un futbolista de gran calidad. Para el técnico altense, la consolidación de estos talentos es fundamental para visualizar un proyecto serio rumbo al Mundial 2030, y afirmó que Tena ha sabido interpretar y potenciar el material humano disponible.
Asimismo, Amarini aprovechó para mencionar que el radar de la Selección podría ampliarse hacia figuras del ámbito local que, a su juicio, han demostrado estar listas para competir internacionalmente. Entre ellos destacó al lateral Widvin Tebalán, pieza clave de Xelajú en la Copa Centroamericana. Según Villatoro, su desempeño constante y su juventud lo convierten en un candidato ideal para futuras convocatorias. Este comentario fue interpretado no como presión, sino como una invitación a seguir nutriendo la Selección con talentos emergentes del país.
El mensaje final de Amarini Villatoro estuvo cargado de identidad, unidad y sentido de pertenencia: "Ojalá que le vaya muy bien porque siempre lo he dicho: si le va bien a la Selección, nos va bien a todos. Yo soy pro-Selección, pro-Guatemala".