Escobar y Herrera empatan en duelo de guatemaltecos en MLS

En un hecho poco común para el fútbol guatemalteco, este sábado se enfrentaron en la MLS dos compatriotas en un mismo terreno de juego. El CF Montreal de Olger Escobar recibió al DC United de Aaron Herrera en el Saputo Stadium, escenario que fue testigo de un duelo especial para la afición chapina, que sigue de cerca la carrera de ambos futbolistas guatemaltecos en el extranjero. El partido terminó con un empate 1-1 tras un choque muy disputado.
El marcador se abrió en favor del conjunto visitante con el tanto de Jackson Hopkins, quien adelantó al DC United. Sin embargo, Montreal no bajó los brazos y encontró la igualdad antes del descanso por medio de Lucas Petrasso, quien con un remate oportuno selló el 1-1 definitivo. A partir de allí, ambos equipos buscaron la victoria, pero las defensas se impusieron y el marcador no se movió más.
Dos guatemaltecos en la Major League Soccer
En cuanto al papel de los guatemaltecos, Olger Escobar comenzó en el banquillo, pero ingresó al minuto 72 para aportar frescura en ataque. Incluso, estuvo cerca de marcar, aunque su remate fue bloqueado por su compatriota Aaron Herrera, quien fue titular y completó los 90 minutos, demostrando solidez y confirmando por qué es pieza clave en el club de Washington. Este cruce directo entre ambos jugadores dejó una anécdota especial para el balompié nacional.
De cara al futuro inmediato, tanto Escobar como Herrera serán protagonistas en la Selección de Guatemala, ya que el técnico Luis Fernando Tena tiene contemplado incluirlos en la convocatoria para los compromisos ante El Salvador y Panamá en el inicio de la última fase de las Eliminatorias mundialistas.