 Barcelona vs. Frankfurt por Champions League
Deportes

Jules Koundé marca histórico doblete en victoria del Barcelona

El defensa francés marcó su primer doblete como profesional, y de paso, fue artífice de la remontada del Barcelona ante Frankfurt.

Barcelona enfrentó este día al Frankfurt
Barcelona enfrentó este día al Frankfurt / FOTO: EFE

La presencia del centrocampista Fermín López y de los delanteros Robert Lewandowski y Raphael Dias 'Raphinha' fueron las tres novedades del once titular que el técnico del Barcelona, Hansi Flick, usó este martes ante el Eintracht Frankfurt en la Liga de Campeones, fecha 6 de la fase liga.

Lewandowski reemplazó a Ferran Torres -autor de un triplete contra el Betis- como '9'; Raphinha, a Marcus Rashford en el extremo izquierdo; y Fermín actuó en la mediapunta, lo que devolvió a Lamine Yamal a la banda derecha en detrimento de Roony Bardghi.

Después de mil 140 días, las "Noches Mágicas" volvieron al Spotify Camp Nou, un escenario deportivo ya remodelado, aunque con algunas localidades aún a la espera de recibir autorización para su uso.

Tras un leve estudio de su rival, Barcelona gozó de dos claras oportunidades de gol en un lapso de tres minutos. Al 10, anotación del delantero polaco, Robert Lewandowski, pero invalidada por una posición adelantada. Luego, al 13, atajadón del portero Michael Zetterer ante un remate violento y de larga distancia hecho por Gerard Martín Langreo.

Superado los 20 minutos vino la sorpresa en el Spotify Camp Nou: Recuperación, buena salida y asistencia de gol de Nathaniel Brown, para un golazo de Ansgar Knauff, delantero alemán de 23 años nacido en Gotinga.

Doblete de Koundé, que significó la remontada

El segundo tiempo arrancó con un rival del Barcelona inspirado y confiado en que podría sumar puntos en su visita a España. En los primeros minutos hubo emociones a granel con dos llegadas peligrosas del Frankfurt y una del cuadro "Culé".

Posteriormente, cayó el gol de Jules Koundé al 49 para el 1-1. Frankfurt respondió con una pelota al travesaño, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada. Al 51, Pedri exigió al portero visitante y la igualdad se mantenía. 

Era el 52, cuando Koundé apareció de nuevo para firmar su histórico doblete en el partido y adelantaba por primera vez a los dirigidos por Hansi Flick para el 2-1 parcial.

Al final del partido, el triunfo fue para el Barcelona, que en seis juegos, lleva tres triunfos, un empate y dos derrotas. Suma 10 puntos y sube momentáneamente a la posición 14 de la tabla general de la competición. 

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt | EFE

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt / EFE

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt | EFE

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt / EFE

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt | EFE

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt / EFE

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt | EFE

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt / EFE

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt | EFE

Champions League: Barcelona vs. Frankfurt / EFE

