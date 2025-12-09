 El uruguayo Ronald Araujo viaja a Tierra Santa
El uruguayo Ronald Araujo viaja a Tierra Santa

De acuerdo a la información, su viaje es para recuperarse emocionalmente.

El uruguayo Ronald Araujo viaja a Tierra Santa para recuperarse emocionalmente
El uruguayo Ronald Araujo viaja a Tierra Santa para recuperarse emocionalmente / FOTO: EFE

El uruguayo Ronald Araujo, central del Barcelona, de baja aquejado de un cuadro de ansiedad desde hace un par de semanas, viajó este martes a Tierra Santa para recuperarse mentalmente, según publicó el rotativo barcelonés 'Sport' y pudo confirmar EFE.

Araujo, que es una persona de fuertes convicciones religiosas, como demuestra continuamente con publicaciones en redes sociales, decidió hacer este viaje espiritual a Jerusalén.

El central está de baja debido a problemas de salud mental, tal y como explicó en su día el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick. El detonante fue su expulsión contra el Chelsea, en un partido de la Liga de Campeones.

Tras ese encuentro (25 noviembre), Araujo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco'.

Problemas mentales de Ronald Araujo

Ronald Araujo, el defensor uruguayo y capitán del FC Barcelona, ha estado en el centro de la atención mediática en las últimas semanas debido a una crisis de salud mental que lo ha llevado a solicitar un permiso indefinido del futbol.

Esta situación, que se ha intensificado tras su expulsión en la derrota 3-0 ante el Chelsea en la Champions League el 25 de noviembre de 2025, no es un incidente aislado, sino el resultado de una acumulación de presión, críticas y errores en momentos clave que han afectado su estabilidad emocional.

Durante el partido contra el Chelsea en Stamford Bridge, Araujo recibió una tarjeta roja por doble amarilla en el minuto 42, dejando al Barcelona con 10 jugadores y contribuyendo a una goleada que eliminó sus opciones en la fase de grupos. Este error revivió críticas pasadas, como su expulsión ante el PSG en 2024 y un fallo en las semifinales contra el Inter.

Fuentes cercanas indican que el uruguayo quedó "devastado" y no ha podido procesar el incidente, sintiéndose culpable como capitán por no ayudar al equipo.

*Información EFE y Grok.

