 Aurora, primer semifinalista del Apertura 2025
Deportes

Aurora, primer semifinalista del Apertura 2025

Aurora selló su pase a semifinales por mejor posición en la tabla tras igualar la serie con Malacateco (Global: 2-2).

Celebración de Nicolás Lovato y Alejandro Galindo - Aurora FC
Celebración de Nicolás Lovato y Alejandro Galindo / FOTO: Aurora FC

Aurora regresó a la Liga Nacional con la convicción de quedarse, y este Apertura 2025 ha sido la confirmación de ese deseo. El equipo militar, el tercer grande del fútbol guatemalteco, venció 2-1 a Malacateco en el Estadio Guillermo Slowing y selló su clasificación a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla tras el empate global 2-2. El triunfo desató la euforia entre los aficionados aurinegros, que han acompañado con fidelidad la resurrección deportiva del club.

Los goles de Alejandro Galindo y Nicolás Lovato fueron determinantes para que Aurora remontara la serie, mientras que Ángel López había empatado por los toros. Con este resultado, los capitalinos se convirtieron en el primer semifinalista del torneo, un logro que refleja el trabajo táctico, la disciplina y el carácter competitivo que el entrenador ha logrado consolidar a lo largo del campeonato.

Aurora volvió y sueña en grande

La clasificación tiene un valor histórico especial: Aurora vuelve a estas instancias después de 21 años. Vale recordar que, hace dos décadas, el club perdió la categoría y atravesó un largo y complejo proceso antes de regresar a la élite del balompié nacional. Su retorno a la máxima división y su actual desempeño representan un renacer para una institución que nunca dejó de soñar con recuperar su grandeza.

Con ocho títulos en sus vitrinas, Aurora es el tercer club más ganador del fútbol guatemalteco, aunque todavía distante de los 32 campeonatos que ostentan Municipal y Comunicaciones. Sin embargo, la ilusión por conquistar una novena estrella está más viva que nunca. Los aurinegros saben que este torneo podría marcar un antes y un después en su historia reciente, y sus aficionados comienzan a creer que el gigante militar está verdaderamente de vuelta.

Foto embed
Once titular de Aurora ante Malacateco - Aurora FC

