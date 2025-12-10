 Empiezan los movimientos en Comunicaciones
Deportes

Empiezan los movimientos en Comunicaciones para el próximo torneo

Aunque el club mantiene silencio en redes y no ha hecho anuncios oficiales, ya registra su primera baja confirmada de cara al próximo torneo.

Alineación de Comunicaciones en un partido amistoso ante Municipal - Comunicaciones FC
Alineación de Comunicaciones en un partido amistoso ante Municipal / FOTO: Comunicaciones FC

A pesar del silencio absoluto que mantiene Comunicaciones tanto en sus redes sociales como en el ámbito dirigencial y deportivo, el club ya comenzó a realizar movimientos de cara al próximo torneo. Aunque no haya comunicados oficiales ni señales externas, internamente se están tomando decisiones que marcan el inicio de una reestructuración necesaria, especialmente en lo relacionado con las bajas del plantel.

La primera salida confirmada, aunque no anunciada por la institución, es la de Juan Blanco. El futbolista mexicano fue presentado recientemente como nuevo refuerzo de los Coyotes de Tlaxcala, en la Liga de Expansión MX, poniendo fin a su breve y discreto paso por el cuadro crema. Pese a que Comunicaciones no hizo público el movimiento —y todo apunta a que no lo hará—, la información fue confirmada por su nuevo club en territorio mexicano.

El paso de Juan Blanco por Comunicaciones

El rendimiento de Blanco fue muy pobre durante su etapa con los albos. De 22 partidos posibles, únicamente disputó 11, y apenas tres como titular. A pesar de desempeñarse como mediapunta o extremo, no logró marcar goles ni brindar asistencias en los 443 minutos que acumuló en el torneo. Su último encuentro fue el 12 de octubre, en el empate 0-0 ante Guastatoya. Desde entonces, pasó más de un mes sin sumar minutos antes del cierre de la competencia para Comunicaciones.

Todo esto ocurre en un contexto delicado para la institución crema. En el Apertura 2025, el equipo quedó eliminado en la fase regular y terminó en el último lugar de la tabla, un hecho prácticamente inédito para un club de su historia. Para el siguiente torneo, sorprendemente, Comunicaciones deberá concentrarse en la lucha por evitar el descenso. La crisis deportiva que atraviesa uno de los grandes referentes del futbol guatemalteco no tiene precedentes y obliga a replantear el proyecto desde sus cimientos.

Foto embed
comunicaciones-vs-guastatoya-apertura-2025(3).png -

