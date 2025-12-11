 Carlos Ruiz sobre llegar a la presidencia de la Federación
Carlos Ruiz: "En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficios"

El exseleccionado nacional nuevamente lanza un dardo en su aspiración de llegar a la presidencia de la Federación de Futbol de Guatemala.

Carlos Ruiz habla de los círculos viciosos en elecciones de la Federación de Futbol de Guatemala
Carlos Ruiz habla de los círculos viciosos en elecciones de la Federación de Futbol de Guatemala / FOTO: Captura de video / IG de Carlos Ruiz

Carlos el "Pescado" Ruiz nuevamente se pronunció sobre las elecciones a la presidencia en la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), puesto al que aspira llegar. Aunque dejó bien claro que él no se prestará a dar beneficios por los votos, una postura que abrió debate en redes sociales.  

Recientemente, el máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala, estuvo en un live de TikTok, donde ahora refuerza su imagen con ciertas intervenciones, y ante los halagos de presidente de la Federación, Ruiz encaró de nuevo este tema.

"¿Presidente de la Federación? El deseo siempre estuvo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo -lo que pasa es que, para quienes no conocer cómo son las elecciones de la Federación-, ustedes tienen que ir a convencer a un representante departamental, que nadie sabe quién es, con una planificación deportiva, que tampoco nadie sabe si conoce de deportes; y hacer que esa persona vote por ti. Después debes ir a convencer a los equipos de Liga Primera División, lo cual yo no estoy muy seguro que votarán por mí, ya que yo quiero hacer cambios en la infraestructura del futbol de Guatemala; y convencer a la Segunda División, Futbol playa, futbol sala, futbol femenino, pero hay un círculo vicioso, y esto no es de ahora, es de siempre: A cambio de votos, se adquieren beneficios de todo tipo", dijo Ruiz.

En esa línea de los beneficios, el exjugador de Municipal no quiso entrar en detalles: "No voy a mencionar qué beneficios, pero se tienen beneficios, y yo no quiero llegar a la presidencia de la Federación de Guatemala dando beneficios".

Carlos Ruiz siguió hablando de los beneficios a los votantes: "Eso me impide y me frena el poder competir por elecciones en la Federación".

Asimismo, Carlos Ruiz confirmó que personas allegadas a él le han dicho que participe en las elecciones a la Federación bajo el sistema por el cual muchos han llegado a ser presidente de la Federación de Futbol de Guatemala: "Hay personas cercanas que me dicen: Competí así, que al final del día todos competirán dando beneficios a los votantes, y después ya estando adentro los sacas. Prefiero no, porque un tema es llegar con cola machucada y otro tema es llegar limpio y tranquilo. Se tiene que luchar contra esos impedimentos".

Añadió: "Ahora existen las plataformas sociales y se puede sacar a la luz todo. Con presión mediática se pueden hacer las cosas, siempre y cundo, el plan deportivo que se vaya a presentar les haga sentido, el cual será público", señaló Ruiz.

Sobre su plan de trabajo

Mucho se ha hablado de las aspiraciones de Carlos Ruiz de llegar a la presidencia de la Federación de Futbol de Guatemala, pero hasta el momento se desconoce todo lo relacionado a su plan de trabajo. En esa línea, Carlos Ruiz dejó bien claro cuál es el motivo por el cual no habla de ello. 

"Las ideas y planificaciones que yo tengo son con base a las experiencias como futbolista, que no tiene una persona que nunca jugó futbol. Si digo mi plan, es hacerle la tarea a alguien más. Lo diré en el momento apropiado cercano a las elecciones donde los grupos exponen sobre qué planificación deportiva tiene, y yo podría exponer la ía. Esperemos ese momento".

Por último, Carlos Ruiz fue enfático en hacer esta aseveración: "En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficios, pero yo, Carlos Ruiz, no puedo".  

Carlos Ruiz “tiene ilusión” de llegar a la Federación de Futbol

En redes sociales, Carlos Ruiz compartió una imagen que apunta a una eventual candidatura a la presidencia de la Federación de Futbol de Guatemala.

