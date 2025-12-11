 Deportivo Achuapa es semifinalista del Apertura 2025
Deportes

Achuapa es semifinalista del Apertura 2025 tras eliminar a Mixco

El séptimo lugar de la tabla regular sorprendió al flamante sublíder y lo deja fuera del camino hacia el título de Liga Nacional. Achuapa ante Municipal en semifinales.

Compartir:
-
mixco-vs-achuapa-apertura-2025(3) / FOTO:

Este jueves 11 de diciembre se conoció al tercer semifinalista del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional: Deportivo Achuapa, instancia a la cual ya habían ganado su acceso el miércoles los equipos de Aurora y Municipal, quienes podrían enfrentarse en semifinales siempre y cuando clasifique esta noche Antigua sobre Xelajú.

En el estadio Santo Domingo de Guzmán, de Mixco, Guatemala, el Deportivo Mixco de Fabricio Benítez recibió al Deportivo Achuapa y Álvaro García. La ventaja en la serie favorecía a los "Cebolleros" con un 3-2 luego del partido de ida disputado en Jutiapa.

Para este partido, Mixco no contó con Jeshua Urízar por expulsión, y en Achuapa, el técnico utilizó en el arco a Ederson Cabezas en vez de Luis Fernando Ruiz Escobar. 

En los primeros compases del partido, fue el argentino goleador de los mixqueños, Nicolás Martínez, quien desaprovechó una gran oportunidad de gol a los 13 minutos de iniciado el partido.

Al 32, Achuapa nuevamente se salvó tras el cobro de un tiro de esquina: Agustín Maziero sacó en línea de gol la pelota con un cabezazo milagroso. Ese gol hubiese inclinado la balanza a favor de los locales. 

Cerrando la primera parte, al 43, un conato de bronca en el área de Achuapa marcó el partido. Estuvieron involucrados los jugadores mixqueños Jorge Sotomayor, Carlos Castrillo y Nicolás Martínez. Los dos primeros jugadores en mención terminaron amonestados al término de la primera parte.

Achuapa es semifinalista 

El segundo tiempo estuvo marcado por el penalti a favor de Deportivo Achuapa. Era el 56, cuando Facundo González cometió una falta dentro del área, acción que fue pitada por el árbitro Walter López, y por consecuencia, penalti a favor de Achuapa.

Agustín Maziero fue el encargado de la ejecución. En el momento más relevante del partido, en el disparo que podría significar el pase a semifinales, el delantero argentino falló al tirar su remate a un costado de la portería de Kevin Moscoso. Mixco aún seguía con vida.

Ese momento fue trascendental en el partido, ya que Mixco seguía a un gol de ser semifinalista, y Achuapa, perdía la posibilidad de decretar en ese momento su clasificación a la ronda de los mejores cuatro del Torneo Apertura 2025.   

Al 82, Nicolás Martínez metió un cabezazo dentro del área grande, pero ahí estuvo bien ubicado Ederson Cabezas, quien decía no al gol que hubiese llevado a Mixco a semifinales.

Pese a los intentos, Mixco no logró el gol que necesitaba para llegar a semifinales y la historia quedó escrita en el estadio Santo Domingo de Guzmán: Achuapa, séptimo lugar del Apertura 2025, es semifinalista y elimina al flamante sublíder de la competencia.

Solo resta por definirse una serie de cuartos de final: Antigua-Xelajú, la cual se juega esta noche a partir de las 20:00 horas.

Si el semifinalista es Antigua, así quedarán las series: Municipal-Achuapa y Antigua-Aurora; si el clasificado es Xelajú, las semifinales son: Municipal-Achuapa y Aurora-Xelajú  

Apertura 2025: Mixco vs. Achuapa | Deportivo Achuapa Oficial

Apertura 2025: Mixco vs. Achuapa / Deportivo Achuapa Oficial

Apertura 2025: Mixco vs. Achuapa | Deportivo Achuapa Oficial

Apertura 2025: Mixco vs. Achuapa / Deportivo Achuapa Oficial

Apertura 2025: Mixco vs. Achuapa | Deportivo Mixco Oficial

Apertura 2025: Mixco vs. Achuapa / Deportivo Mixco Oficial

Apertura 2025: Mixco vs. Achuapa | Deportivo Achuapa Oficial

Apertura 2025: Mixco vs. Achuapa / Deportivo Achuapa Oficial

En Portada

Cuatro militares heridos durante enfrentamiento en Sololát
Nacionales

Cuatro militares heridos durante enfrentamiento en Sololá

04:29 PM, Dic 11
Achuapa es semifinalista del Apertura 2025 tras eliminar a Mixco t
Deportes

Achuapa es semifinalista del Apertura 2025 tras eliminar a Mixco

04:59 PM, Dic 11
Tribunal rechaza amparo a acusados en el caso de Melisa Palaciost
Nacionales

Tribunal rechaza amparo a acusados en el caso de Melisa Palacios

02:08 PM, Dic 11
Aplazan sentencia del narcotraficante mexicano El Mayo Zambada hasta abril de 2026t
Internacionales

Aplazan sentencia del narcotraficante mexicano El Mayo Zambada hasta abril de 2026

04:10 PM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos