Deportivo Achuapa es semifinalista del Apertura 2025

Este jueves 11 de diciembre se conoció al tercer semifinalista del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional: Deportivo Achuapa, instancia a la cual ya habían ganado su acceso el miércoles los equipos de Aurora y Municipal, quienes podrían enfrentarse en semifinales siempre y cuando clasifique esta noche Antigua sobre Xelajú.
En el estadio Santo Domingo de Guzmán, de Mixco, Guatemala, el Deportivo Mixco de Fabricio Benítez recibió al Deportivo Achuapa y Álvaro García. La ventaja en la serie favorecía a los "Cebolleros" con un 3-2 luego del partido de ida disputado en Jutiapa.
Para este partido, Mixco no contó con Jeshua Urízar por expulsión, y en Achuapa, el técnico utilizó en el arco a Ederson Cabezas en vez de Luis Fernando Ruiz Escobar.
En los primeros compases del partido, fue el argentino goleador de los mixqueños, Nicolás Martínez, quien desaprovechó una gran oportunidad de gol a los 13 minutos de iniciado el partido.
Al 32, Achuapa nuevamente se salvó tras el cobro de un tiro de esquina: Agustín Maziero sacó en línea de gol la pelota con un cabezazo milagroso. Ese gol hubiese inclinado la balanza a favor de los locales.
Cerrando la primera parte, al 43, un conato de bronca en el área de Achuapa marcó el partido. Estuvieron involucrados los jugadores mixqueños Jorge Sotomayor, Carlos Castrillo y Nicolás Martínez. Los dos primeros jugadores en mención terminaron amonestados al término de la primera parte.
Achuapa es semifinalista
El segundo tiempo estuvo marcado por el penalti a favor de Deportivo Achuapa. Era el 56, cuando Facundo González cometió una falta dentro del área, acción que fue pitada por el árbitro Walter López, y por consecuencia, penalti a favor de Achuapa.
Agustín Maziero fue el encargado de la ejecución. En el momento más relevante del partido, en el disparo que podría significar el pase a semifinales, el delantero argentino falló al tirar su remate a un costado de la portería de Kevin Moscoso. Mixco aún seguía con vida.
Ese momento fue trascendental en el partido, ya que Mixco seguía a un gol de ser semifinalista, y Achuapa, perdía la posibilidad de decretar en ese momento su clasificación a la ronda de los mejores cuatro del Torneo Apertura 2025.
Al 82, Nicolás Martínez metió un cabezazo dentro del área grande, pero ahí estuvo bien ubicado Ederson Cabezas, quien decía no al gol que hubiese llevado a Mixco a semifinales.
Pese a los intentos, Mixco no logró el gol que necesitaba para llegar a semifinales y la historia quedó escrita en el estadio Santo Domingo de Guzmán: Achuapa, séptimo lugar del Apertura 2025, es semifinalista y elimina al flamante sublíder de la competencia.
Solo resta por definirse una serie de cuartos de final: Antigua-Xelajú, la cual se juega esta noche a partir de las 20:00 horas.
Si el semifinalista es Antigua, así quedarán las series: Municipal-Achuapa y Antigua-Aurora; si el clasificado es Xelajú, las semifinales son: Municipal-Achuapa y Aurora-Xelajú