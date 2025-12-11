 Guadalajara anuncia salida con Javier 'Chicharito' Hernández
Guadalajara anuncia el término de su relación con 'Chicharito' Hernández

Hernández es uno de los principales futbolistas mexicanos en el presente siglo, en el que, después de formarse en el Guadalajara, emigró a Europa.

Javier Hernández deja de ser futbolista de "Chivas" de Guadalajara
Javier Hernández deja de ser futbolista de "Chivas" de Guadalajara / FOTO: EFE

Las "Chivas" de Guadalajara del fútbol mexicano anunciaron este jueves que han terminado su relación con Javier Hernández, quien jugó con el equipo los últimos cuatros torneos de liga.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández concluye su segunda etapa como jugador de las ‘Chivas’", informó la directiva del conjunto tapatío en sus redes sociales, en las que aseguró que el vínculo entre el jugador y el club de sus amores perdurará para siempre.

Hernández es uno de los principales futbolistas mexicanos en el presente siglo, en el que, después de formarse en el Guadalajara, emigró a Europa para vestir la camiseta del Manchester United de la Liga Premier, en el que brilló hasta fichar en el 2014 con el Real Madrid.

Tras un breve paso por el club merengue, 'Chicharito' tuvo buenas actuaciones en el Bayer Leverkusen alemán del 2015 al 2017, el West Ham United inglés, el Sevilla español y Los Angeles Galaxy, de la MLS.

Máximo goleador con la selección mexicana con 52 anotaciones, Hernández jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, pero luego fue apartado del equipo nacional, al cual no regresó.

Comunicado relacionado a la salida de Chivas de Javier

El penal errado por "Chicharito"

Hace un par de años, el Guadalajara lo firmó, pero el delantero mostró un bajo nivel, en parte como consecuencia de lesiones. En los cuartos de final del torneo Apertura 2025 fue el responsable de la eliminación del equipo, al fallar un penalti en los finales de la serie ante Cruz Azul.

El error despertó en los medios y las redes sociales críticas, burlas y también llamados a la afición a tener buena memoria y agradecer las grandes proezas del goleador con la selección mexicana y en Europa, donde puso en alto el nombre del país.

Aunque a los 37 años Hernández está lejos de su mejor forma deportiva, no planea retirarse. Según medios mexicanos, podría continuar su carrera en la MLS o en algún equipo de la Liga Mx.

El Guadalajara dio gracias a 'Chicharito' por su entrega y por haber aportado su conocimiento a jóvenes como el delantero Armando González, líder goleador del Apertura.

"Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprenderás de aquí en adelante", dijeron las "Chivas".

*Información EFE.

