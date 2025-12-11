 Uruguay rinde homenaje al "Maestro" Tabárez y cuerpo técnico
Deportes

Uruguay rinde homenaje al "Maestro" Tabárez y cuerpo técnico

En el evento estuvieron presentes diferentes jugadores del seleccionado uruguayo como Diego Forlán, Diego Godín o Sebastián Abreu, entre otros.

Compartir:
Óscar Washington Tabárez fue homenajeado en Uruguay
Óscar Washington Tabárez fue homenajeado en Uruguay / FOTO: @montevideoIM

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Futbol (AUDEF) rindió homenaje al histórico exseleccionador Óscar Washington Tabárez y su cuerpo técnico tras más de 15 años dirigiendo a la "Celeste".

En el evento estuvieron presentes diferentes jugadores del combinado nacional como Diego Forlán, Diego Godín o Sebastián Abreu, entre otros, junto a diferentes figuras de la cultura y política del país sudamericano.

Tabárez señaló en su discurso que el desafío siempre fue armonizar las ambiciones individuales con el bien común, y explicó que esa búsqueda se ordenó a través de la transmisión de valores y de una educación que conectara con la cultura futbolística uruguaya, a la que definió como "una de las mejores del mundo".

El exseleccionador reconoció que guarda "alegrías pasadas" como parte esencial de su recorrido, pero que las alegrías actuales provienen de los reencuentros y del afecto espontáneo de la gente en la calle, donde la palabra que más escucha es "gracias".

Conmovido, afirmó que este día se suma a las fechas más importantes de su trayectoria y cerró reiterando su agradecimiento a todos los que, de una u otra forma, han aportado a un proyecto que -recordó- ha sido fundamental para el país, no por el fútbol en sí, sino por las puertas que este deporte abre hacia "las cosas más importantes de la vida".

También estuvieron presentes en la celebración Celso Otero, 'el Profe' José Herrera y Mario Rebollo, integrantes del cuerpo técnico de Tabárez.

Recuerdan el Mundial Sudáfrica 2010

En el homenaje se proyectaron diferentes videos que recordaron el paso de Tabárez y la selección uruguaya por competiciones internacionales, siendo la más sonada la del Mundial de Sudáfrica 2010, donde alcanzaron las semifinales y acabaron en el cuarto puesto, y la Copa América de 2011, cuando Uruguay salió campeón.

El exfutbolista Sebastián Abreu afirmó a la Agencia EFE que siempre es especial reunirse con Tabárez por todo lo que significó. "Todos tienen un pequeño recuerdo del 'Maestro' a través de lo que generó en ese grupo humano fantástico", dijo.

Tabárez asumió por primera vez el banquillo de la selección uruguaya en 1988 y se marchó luego de finalizado el Mundial de Italia 1990. Retornó al cargo el 8 de marzo de 2006 y desde ese momento encabezó un proceso que duró 15 años y ocho meses.

Durante su ciclo al frente de la Celeste, 'el Maestro' se convirtió en el técnico que dirigió en más oportunidades a una misma selección y en el que condujo a un mismo equipo en más partidos de la Copa del Mundo.

*Información EFE.

En Portada

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizón

10:37 AM, Dic 11
Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogadot
Nacionales

Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogado

10:18 AM, Dic 11
Carlos Ruiz: En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficiost
Deportes

Carlos Ruiz: "En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficios"

09:11 AM, Dic 11
Actriz de La maravillosa Sra. Maisel muere tras ser arrollada por un autot
Farándula

Actriz de "La maravillosa Sra. Maisel" muere tras ser arrollada por un auto

08:39 AM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos