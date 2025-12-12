Así te puedes inscribir para la Carrera San Silvestre 2025

Guatemala vive los últimos días del año 2025 y los eventos deportivos están llegando a su culminación en el territorio guatemalteco; recientemente, la Liga de Futbol Primera División coronó a su campeón, el Deportivo Nueva Santa Rosa. En Liga Nacional, Municipal-Achuapa y Antigua-Aurora son las semifinales del Apertura 2025. Pero sin duda alguna muchos guatemaltecos esperan con ansias la celebración de la Carrera San Silvestre Guatemala 2025.
El último evento deportivo del año es tradicionalmente una competencia familiar la cual se llena de un colorido especial lleno de historia. El próximo miércoles 31 de diciembre a nivel mundial se celebrará la Carrera San Silvestre, y Guatemala no será ajena y buscará superar los más de cinco mil competidores inscritos oficialmente que tuvo la edición 2024.
Son 10 kilómetros de competencia, donde los grandes corredores sacan sus mejores técnicas para dominar las calles de la Ciudad de Guatemala. Es de recordar que tanto la salida como meta estarán ubicadas a inmediaciones del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.
Inscripciones para Carrera San Silvestre 2025
La inscripción oficial dentro del evento es el primer paso que deben dar los competidores. En ese sentido, cada guatemalteco debe de cancelar un total de Q175 por su participación. Aunque también pueden ser parte de este evento solo como espectadores y sin opción a los premios.
Las personas que logren inscribirse tienen derecho a lo siguiente, de acuerdo a la información que brinda la corporación Banco Industrial, la agencia bancaria encargada de hacer el registro de los competidores.
- Número oficial de competencia
- Playera conmemorativa
- Bolsa deportiva
- Chip de cronometraje
- Medalla de participación
El cupo es limitado, por lo que se recomienda realizar el pago lo antes posible para asegurar tu participación.
Es de recordar que pueden participar corredores de todas las edades, siempre y cuando estén en condiciones de salud óptimas para el evento. Además de ser una excelente forma de despedir el año, es una oportunidad para iniciar el 2026 con metas saludables.
¿Cómo pagarla desde Bi en Línea App?
Banco Industrial ofrece la posibilidad de realizar pagos desde Bi en Línea App, incluyendo inscripciones a eventos como la Carrera San Silvestre.
Pasos para pagar desde Bi en Línea App:
- Ingresa a Bi en Línea App desde tu celular
- Abre el menú principal y selecciona la opción "Pagos"
- Haz clic en "Servicios"
- Filtra el nombre de "Sports & Marketing" y selecciónalo
- Elige "Carrera San Silvestre 2025"
- Completa los datos solicitados
- Confirma los detalles del pago y ¡listo!
Recuerda que debes tener tu número de IPU para poder inscribirte, si todavía no tienes uno, lo puedes obtener en la página de Sports & Marketing al crear tu cuenta.
Más detalles: Aquí.
Detalles clave
- Fecha: Miércoles 31 de diciembre de 2025
- Hora: 14:30 horas
- Lugar: Salida y meta en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores de la zona 5 capital
- Recorrido: 10 kilómetros, pasando por la Avenida Reforma, Obelisco y Avenida Las Américas.