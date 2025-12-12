Equipos favoritos para llegar a la final del Apertura 2025

El jueves quedaron definidas las series de semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde Municipal se medirá a Deportivo Achuapa en una eliminatoria, y, Antigua ante Aurora en la otra llave. Pero, ¿quiénes son los clubes favoritos para alcanzar la final de la competencia?
Basados en su historia, fase regular y los resultados obtenidos entre los equipos durante la fase de clasificación, el cuadro de Municipal es el principal favorito para ser finalista del campeonato.
El equipo dirigido por el director técnico nicaragüense, Mario Acevedo, lideró al cuadro rojo para llevarlo a la cima de la tabla de posiciones tras jugadas las 22 fechas de la fase regular.
Municipal fue primero gracias a sus 48 puntos, producto de 14 victorias y 6 empates. El "Mimado de la Afición" solo perdió dos partidos y fue ante Aurora en la fecha 13 por marcador de 1-0 y contra Deportivo Mixco en la jornada 19 por 1-0.
Su rival de turno, el Deportivo Achuapa, culminó séptimo en la fase regular, y fue en la última fecha de la fase de clasificación donde logró el boleto a cuartos de final. Los "Cebolleros" únicamente lograron 25 puntos, es decir, 23 puntos menos que Municipal.
Respecto a los duelos directos en fase de clasificación, en la fecha 1, Achuapa igualó 2-2 ante los "Rojos" en el arranque del Torneo Apertura 2025. Erick Sánchez adelantó a los locales, Yunior Pérez igualó para la visita, Isaías de León le volvió a dar ventaja al equipo de casa, pero el hondureño Eddie Hernández igualó el marcador 2-2 con un penalti al 90+5.
Y en el arranque de la segunda vuelta, fecha 12, Municipal goleó a su rival de semifinales 3-0 con anotaciones de Rudy Barrientos, Yasnier Matos y Davis Contreras, por lo que el "Rojo" le sacó 4 de 6 puntos a su rival.
Por último, históricamente Municipal es mejor que Achuapa ya que tiene 32 títulos de liga y los jutiapanecos van por su primer trofeo, por lo que el "Mimado de la Afición" parte como favorito en esta serie.
Antigua-Aurora, una serie balanceada
Históricamente, Aurora es mejor que Antigua, en los duelos directos en la fase regular, el "Aurinegro" le sacó los 6 puntos al "Aguacatero", y en la tabla de posiciones, Antigua superó al Aurora solo por tres puntos al obtener 42 unidades y quedar terceros. Aurora fue cuarto con 39 puntos, por lo que es una serie abierta para cualquiera de los clubes, aunque la balanza se inclina un poco al lado militar.
En las semifinales del Torneo Apertura 2025, Antigua buscará ganarle por primera vez al conjunto del Aurora y dejar atrás las dos derrotas en la fase de clasificación:
Jornada 5: Aurora 3-2 Antigua. Bryan Jafet Soriano hizo el gol de la victoria
Jornada 16: Antigua 1-2 Aurora. Miguel Galindo hizo el gol del triunfo
Serán 180 minutos intensos, donde la experiencia en estas fases finales le puede favorecer al conjunto de Mauricio Tapia, que deberá contrarrestar el entusiasmo y la gran confianza del plantel juvenil del Aurora, que liderado por el técnico Saúl Phillip buscará seguir siendo el equipo revelación del Apertura 2025.