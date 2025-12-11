Series de semifinales del Apertura 2025 de la Liga Nacional

Esta noche, con la clasificación de Antigua G. F. C. se completó el cuadro de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, temporada 2025-2026.
Sin duda alguna, la mayor sorpresa de la fase de los cuartos de final fue la clasificación del Deportivo Achuapa, que este jueves eliminó en condición de visitante al Deportivo Mixco, club que había terminado en el segundo lugar de la etapa de clasificación.
Los capitalinos Aurora y Municipal, así como Achuapa y Antigua serán los cuatro clubes que busquen a partir del domingo su boleto a la gran final del Torneo Apertura 2025.
Serán juegos emotivos, dramáticos y llenos de historia. Las semifinales del futbol mayor del balompié nacional quedaron conformadas así: Municipal, líder general, ante Achuapa, séptimo lugar de la tabla regular; y, Antigua, tercer lugar, se medirá al Aurora, cuarto de la clasificación.
Calendario de juegos
Semifinales, partidos de ida
- Domingo 14 de diciembre: Achuapa-Municipal en el estadio Winston Pineda Gudiel (15:00 horas)
- Domingo 14 de diciembre: Aurora-Antigua en el estadio Guillermo Slowing (posiblemente 11:00 horas)
Semifinales, partidos de vuelta
- Miércoles 17 de diciembre: Antigua-Aurora (posiblemente 20:00 horas)
- Jueves 18 de diciembre: Municipal-Achuapa en el estadio Manuel Felipe Carrera (posiblemente 20:00 horas)
Los horarios y días por oficializarse en las próximas horas por la Liga Nacional.
Achuapa, por su primera copa
- Municipal es el semifinalista más fuerte de acuerdo a su historial, y va por una final más para buscar obtener su copa 33 dentro de su palmarés. De conseguirlo, estaría rompiendo la estadística que los mantiene igualados con Comunicaciones (actualmente 32 copas cada club), y pasaría a ser el más ganador de Liga dentro de la historia de la competición.
- Aurora, el equipo revelación del Torneo Apertura 2025, luego de permanecer pro más de 20 años en las ligas de ascenso, hoy es la gran sorpresa dentro de las semifinales, y buscará un boleto a la final donde aspira a su copa número nueve dentro de su historia. Es de recordar que los "Aurinegros" son por excelencia el tercer mejor equipo del futbol de Guatemala, por detrás de Municipal y Comunicaciones.
- Antigua G. F. C., campeón defensor, buscará su boleto a la final con dos objetivos: Ser por primera vez bicampeón del futbol guatemalteco y alzarse con su trofeo número cinco.
- Por último, aparece Achuapa que jugará por vez primera una semifinal del futbol mayor chapín, y por ende, busca su primer campeonato de Liga Nacional y sumarse al cuadro de honor de campeones, mismo que tiene a Municipal, Comunicaciones, Aurora, Xelajú, Antigua, Guastatoya, Tipografía Nacional, Suchitepéquez, Jalapa, Cobán Imperial, Malacateco y F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa.