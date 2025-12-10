Resultado Municipal-Mictlán, Cuartos de final Apertura 2025

Municipal dio un paso firme rumbo al título al sellar su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura 2025. El conjunto escarlata, dirigido por Mario Acevedo, venció 2-0 a Mictlán en el estadio El Trébol y confirmó su superioridad en la serie, que cerró con un marcador global de 3-0. Los rojos cumplieron con el objetivo ante su afición y se mantienen como uno de los candidatos más sólidos en la lucha por el campeonato.
El trabajo decisivo llegó desde el partido de ida, cuando los capitalinos se impusieron 0-1 en terreno miteco gracias a la anotación del hondureño Eddie Hernández. Con esa ventaja, Municipal afrontó el duelo de vuelta con la serenidad de quien ya había hecho una parte importante de la tarea. En casa, el equipo salió a imponer condiciones y encontró rápidamente el camino hacia la victoria definitiva.
Municipal gana sin problemas
Los goles de la noche llegaron por medio de César Calderón, al minuto 16, y de Cristian Hernández, al 58, quienes firmaron el triunfo que ratificó el dominio escarlata. Con orden, intensidad y un planteamiento efectivo, Municipal neutralizó a Mictlán y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del torneo. Ahora, los rojos aguardan con confianza por el rival que enfrentarán en la siguiente ronda.
Además de Municipal, Aurora ya tiene garantizado su boleto a las semifinales. Los otros clasificados se definirán mañana, cuando se disputen los encuentros restantes de los cuartos de final: Mixco vs. Achuapa (global 2-3 a favor de Achuapa) y Antigua GFC vs. Xelajú MC (global 0-1 para Xela). El panorama está abierto, y los escarlatas se mantienen expectantes para conocer a su próximo oponente en su camino hacia la final.