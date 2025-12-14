Resultado Achuapa vs. Municipal por semifinal Apertura 2025

Deportivo Achuapa y Municipal, en el duelo denominado entre David y Goliat, disputaron este domingo 14 de diciembre el juego de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde a primera hora, Antigua se llevó el triunfo en su visita al Aurora F. C. (0-1).
Municipal sorprendió a los locales con un remate de Rudy Muñoz a los 7 minutos de iniciado el partido. La anotación edil se produjo tras un error en salida del experimentado jugado achuapaneco, Carlos Castrillo.
Los dirigidos por el uruguayo Álvaro García, sufrieron un fuerte golpe anímico al minuto 34 con la salida del jugador desequilibrante Yeison Carabalí, por lesión. Su lugar lo dejó a Kevin Tiul.
Cuando todo pintaba para que el "Rojo" terminase con victoria parcial el primer tiempo, llegó una genialidad de Agustín Maziero. El centro delantero, bien ubicado en el área "Escarlata", acomodó un centro llovido desde la banda de la derecha y posteriormente remató de volea al 31 para igualar las acciones 1-1.
Fue un golazo, el cual fue aplaudido por los miles de aficionados que habían llenado el estadio Winston Pineda Gudiel para ser partícipes de este histórico partido para Jutiapa: Achuapa jugando por vez primera una semifinal de la Liga Nacional.
EMPATÓ ACHUAPA— Mynor Mazariegos (@mynor_free) December 14, 2025
Golazo del argentino Agustín Maziero al minuto 41, sorprendió a Linares.
Achuapa 1-1 Municipal pic.twitter.com/RMsSo5ayIo
El segundo tiempo arrancó con una mala noticia para los "Achuapanecos". Lesión de Agustín Maziero, autor del golazo del empate, y no pudo continuar el partido, siendo una gran duda para el partido de vuelta del próximo jueves. El puesto de Maziero fue para Edgar Macal.
Municipal de Mario Acevedo también hizo un cambio: Retiró al amonestado José Morales y le dio ingreso a César Calderón.
Al 50, el partido vivió un momento divertido. Un perro se cruzó el campo de juego en pleno compromiso, lo que causó asombro y gracia entre los actores. El partido no fue detenido ya que el cruce del animal se dio rápido y sin incidir en el partido entre jutiapanecos y capitalinos.
Cuando se jugaba el 68, Pedro Altán tuvo el segundo de su equipo, pero una extraordinaria atajada de Ederson Cabezas evitó la caída de su arco.
Siendo el 88, Carlos Santos le cometió falta a Pedro Altán y dio un tiro libre peligroso para la visita. Pero Darwin Torres no pudo sacarle mayor provecho al balón detenido y terminó por enviar por arriba de la portería su tiro libre.
Achuapa y Municipal intentaron romper el empate, pero pese a sus intentos en la ofensiva, no pudieron hacer el gol.
Con este resultado, Municipal recibirá el próximo jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio El Trébol a Achuapa. Y los de Mario Acevedo estará obligados a ganar por cualquier marcador o empatar para ser finalista. Al equipo de Álvaro García solo le servirá ganar si quiere llegar a disputar su primera final en el máximo circuito del balompié nacional.