 Resultado Aurora vs. Antigua, semifinal de ida Apertura 2025
Deportes

El campeón Antigua logra importante triunfo ante Aurora

El equipo de Mauricio Tapia encontró en la juventud de Héctor Prillwitz un triunfo que puede significar clasificar a la final de la competencia.

Compartir:
Héctor Prillwitz fue el autor de la victoria de Antigua sobre Aurora
Héctor Prillwitz fue el autor de la victoria de Antigua sobre Aurora / FOTO: Antigua GFC

Este domingo 14 de diciembre, en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán (Guatemala), el equipo revelación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, el Aurora, recibió al campeón nacional y defensor del título, Antigua G. F. C., en el inicio de las semifinales de la competencia.

Aurora llegó motivado a ese compromiso, donde contó con el apoyo de su afición. Los "Aurinegros" también recibieron con beneplácito la distinción hecha por los Cronistas Deportivos de Guatemala a su técnico, Saúl Phillip, quien fue catalogado como el Mejor Entrenador del Año.

Ya en el partido, Aurora como local comenzó a dominar el duelo, pero pocos minutos después, Antigua contó con algunas opciones de gol, encabezadas por el delantero chapín, Óscar Santis, pero los ataques visitantes no eran tan contundentes como para hacer daño a los locales.

El partido era entrecortado, y con poca ofensiva de los locales, quienes resistían ante el campeón nacional. Por su parte, llegando a la media hora de juego, Antigua seguía intentando abrir el marcador. Juan Apaolaza también se hacía presente con un tiro directo que terminó en manos de Liborio Sánchez.

En los últimos minutos del primer tiempo, Aurora reaccionó y con llegadas de Daniel Bajan y Nicolás Lovato estuvo cerca de abrir el marcador, pero los primeros 45 minutos terminaron con igualdad de 0-0.   

Antigua derrota al Aurora 

Óscar Santis, uno de los de confianza de Tapia, comenzó con un acercamiento la segunda mitad, pero el marcador no se abría.

Claudio Vivas, del Aurora, sorprendió a Luis Morán con un tiro, pero el meta de Antigua estuvo bien posicionado para evitar el primer tanto del partido cuando se jugaban 52 minutos.

Al 73, se rompió la paridad con el gol del juvenil Héctor Prillwitz que puso el 0-1 a favor de Antigua en condición de visitante, lo que supone un gran momento en la semifinal para los de Tapia ya que era un resultado inmejorable para encarar el duelo de vuelta. Aurora debía remontar contra la corriente para lograr la igualdad.

Definición de los finalistas 

El partido de vuelta entre capitalinos y antigüeños se celebrará el próximo miércoles 17 de diciembre a las 20:00 horas cuando el cuadro "Colonial" sea el anfitrión en el estadio Pensativo de La Antigua Guatemala.

La otra semifinal del Torneo Apertura 2025 la disputan Achuapa y Municipal. El duelo de ida es este domingo a las 15:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel de Jutiapa y la vuelta en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol en Ciudad de Guatemala.

Los ganadores de las semifinales disputarán el titulo del Apertura 2025. Es de recordar que la final del Clausura 2025 la disputaron Municipal y Antigua con beneficio y titulo para los de Mauricio Tapia.

Apertura 2025: Aurora vs. Antigua | Aurora FC Oficial.

Apertura 2025: Aurora vs. Antigua / Aurora FC Oficial.

Apertura 2025: Aurora vs. Antigua | Aurora FC Oficial.

Apertura 2025: Aurora vs. Antigua / Aurora FC Oficial.

Apertura 2025: Aurora vs. Antigua | Aurora FC Oficial.

Apertura 2025: Aurora vs. Antigua / Aurora FC Oficial.

Apertura 2025: Aurora vs. Antigua | Aurora FC Oficial.

Apertura 2025: Aurora vs. Antigua / Aurora FC Oficial.

En Portada

Presidente Arévalo decreta estado de Prevención en Nahualá e Ixtahuacánt
Nacionales

Presidente Arévalo decreta estado de Prevención en Nahualá e Ixtahuacán

11:22 AM, Dic 14
El campeón Antigua logra importante triunfo ante Aurora t
Deportes

El campeón Antigua logra importante triunfo ante Aurora

12:57 PM, Dic 14
Cayalá se llenó de magia con el Gran Desfile de Globos Gigantes 2025t
Farándula

Cayalá se llenó de magia con el Gran Desfile de Globos Gigantes 2025

12:52 PM, Dic 14
Tiroteo en playa de Sídney deja 12 muertos durante celebración judíat
Internacionales

Tiroteo en playa de Sídney deja 12 muertos durante celebración judía

07:45 AM, Dic 14

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpPNCEE.UU.#liganacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos