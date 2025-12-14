Resultado Aurora vs. Antigua, semifinal de ida Apertura 2025

Este domingo 14 de diciembre, en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán (Guatemala), el equipo revelación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, el Aurora, recibió al campeón nacional y defensor del título, Antigua G. F. C., en el inicio de las semifinales de la competencia.
Aurora llegó motivado a ese compromiso, donde contó con el apoyo de su afición. Los "Aurinegros" también recibieron con beneplácito la distinción hecha por los Cronistas Deportivos de Guatemala a su técnico, Saúl Phillip, quien fue catalogado como el Mejor Entrenador del Año.
Ya en el partido, Aurora como local comenzó a dominar el duelo, pero pocos minutos después, Antigua contó con algunas opciones de gol, encabezadas por el delantero chapín, Óscar Santis, pero los ataques visitantes no eran tan contundentes como para hacer daño a los locales.
El partido era entrecortado, y con poca ofensiva de los locales, quienes resistían ante el campeón nacional. Por su parte, llegando a la media hora de juego, Antigua seguía intentando abrir el marcador. Juan Apaolaza también se hacía presente con un tiro directo que terminó en manos de Liborio Sánchez.
En los últimos minutos del primer tiempo, Aurora reaccionó y con llegadas de Daniel Bajan y Nicolás Lovato estuvo cerca de abrir el marcador, pero los primeros 45 minutos terminaron con igualdad de 0-0.
Antigua derrota al Aurora
Óscar Santis, uno de los de confianza de Tapia, comenzó con un acercamiento la segunda mitad, pero el marcador no se abría.
Claudio Vivas, del Aurora, sorprendió a Luis Morán con un tiro, pero el meta de Antigua estuvo bien posicionado para evitar el primer tanto del partido cuando se jugaban 52 minutos.
Al 73, se rompió la paridad con el gol del juvenil Héctor Prillwitz que puso el 0-1 a favor de Antigua en condición de visitante, lo que supone un gran momento en la semifinal para los de Tapia ya que era un resultado inmejorable para encarar el duelo de vuelta. Aurora debía remontar contra la corriente para lograr la igualdad.
#Apertura2025 | Así fue el gol de Héctor Prillwitz que tiene en ventaja al campeón nacional. Antigua GFC.
? Aurora 0-1 Antigua?
Siga la transmisión en nuestra radio en línea ?️??? https://t.co/qjeLpRFi2B pic.twitter.com/R5Te0SMngX
Definición de los finalistas
El partido de vuelta entre capitalinos y antigüeños se celebrará el próximo miércoles 17 de diciembre a las 20:00 horas cuando el cuadro "Colonial" sea el anfitrión en el estadio Pensativo de La Antigua Guatemala.
La otra semifinal del Torneo Apertura 2025 la disputan Achuapa y Municipal. El duelo de ida es este domingo a las 15:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel de Jutiapa y la vuelta en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol en Ciudad de Guatemala.
Los ganadores de las semifinales disputarán el titulo del Apertura 2025. Es de recordar que la final del Clausura 2025 la disputaron Municipal y Antigua con beneficio y titulo para los de Mauricio Tapia.