El alto costo de ver a Lionel Messi en la India

Un simple saludo de Lionel Messi durante su reciente visita a la India se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocos. Según la información publicada por los organizadores oficiales de la gira, un apretón de manos y una fotografía individual con el astro argentino han tenido un costo superior a los 11.000 dólares. Esta experiencia formó parte de un exclusivo paquete ofrecido durante los tres días que el futbolista recorrió algunas de las principales ciudades del país asiático.
El paquete premium, con cupos estrictamente limitados, incluía además acceso a asientos preferenciales en el evento deportivo, una camiseta oficial de la selección argentina firmada por Messi y un encuentro personal con el jugador. La alta demanda reflejó el enorme impacto mediático y popular del campeón del mundo, cuya figura despierta una devoción masiva incluso en países donde el fútbol no es el deporte dominante.
La visita de Messi a la India
No obstante, los precios no se detuvieron ahí. Medios locales revelaron que ciertos encuentros privados, organizados a puerta cerrada para corporaciones y invitados VIP, alcanzaron cifras mucho más elevadas, llegando hasta un crore de rupias, equivalente a unos 120.000 dólares. En contraste, los eventos abiertos al público general ofrecieron entradas más accesibles, con precios que comenzaban alrededor de las 3.500 rupias, unos 42 dólares, según la organización del tour.
La visita de Messi, la primera en la India en catorce años desde su paso en 2011, también estuvo marcada por la polémica. El pasado sábado, un evento multitudinario en el estadio Salt Lake de Calcuta tuvo que ser interrumpido tras incidentes en las gradas, lo que obligó a evacuar al jugador por motivos de seguridad. Las críticas por fallas organizativas derivaron en una investigación oficial y en la detención del promotor local, mientras las autoridades anunciaron la creación de un comité para esclarecer responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan.