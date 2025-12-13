 Arrestan al promotor de la visita de Lionel Messi a India
Deportes

Arrestan al promotor de la visita de Lionel Messi a India

La detención del organizador de la visita de Messi responde a la ira de los aficionados, quienes, al enterarse de la corta duración del evento, causaron caos en el estadio de Calcuta.

Caos por la visita de Messi a India - EFE
Caos por la visita de Messi a India / FOTO: Agencia EFE

La policía de la India detuvo este sábado al principal organizador de la visita de Lionel Messi a la ciudad de Calcuta, tras el caótico desarrollo del evento que dejó a miles de aficionados frustrados. Las autoridades confirmaron que al promotor se le exigió un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas, luego de que la esperada aparición del futbolista argentino se limitara a unos breves minutos.

El arresto se produjo después de que se presentara una denuncia formal por los disturbios ocurridos en el Salt Lake Stadium, donde la multitud reaccionó con enojo al constatar que Messi no participaría activamente en el espectáculo. La decepción derivó en el lanzamiento de objetos al terreno de juego y obligó a reforzar la seguridad, ante el riesgo de que la situación se saliera aún más de control.

Aficionados no quedaron satisfechos tras la visita de Messi

El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en conferencia de prensa que el conflicto tuvo su origen en expectativas irreales creadas en torno al evento. Según detalló, el plan original contemplaba únicamente una breve visita del jugador para saludar, reunirse con algunas autoridades y retirarse, sin disputar ningún partido. Esta diferencia entre lo anunciado y lo ocurrido fue, según Kumar, el detonante de la ira de los aficionados.

La intervención policial se produjo horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ofreciera disculpas públicas y ordenara la creación de un comité para investigar la mala gestión del acto. P

or su parte, el Gobierno central calificó el evento como un "saqueo", al considerar excesivos los precios cobrados por un espectáculo de apenas 22 minutos que concluyó con la evacuación de emergencia del astro argentino, dejando una fuerte polémica en el fútbol y la opinión pública del país.

