 Florentino Pérez vuelve a pronunciarse por el Caso Negreira
Deportes

Florentino Pérez vuelve a pronunciarse por el "Caso Negreira"

El máximo dirigente del Real Madrid insistió en la gravedad del 'Caso Negreira' y lanzó un mensaje contundente: "Se ha dañado a nuestro fútbol y hay que hacer justicia", expresó.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la cena navideña de este 2025 - Real Madrid C.F.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, durante la cena navideña de este 2025 / FOTO: Real Madrid C.F.

Florentino Pérez volvió a alzar la voz sobre el Caso Negreira durante el tradicional encuentro navideño del Real Madrid con los medios de comunicación, en un discurso marcado por la contundencia y la preocupación institucional. "La Navidad es un tiempo que nos invita a la reflexión y la mayor preocupación del Real Madrid es la situación arbitral", afirmó el presidente blanco, calificando el caso como "gravísimo" y reclamando abiertamente justicia. Pérez lamentó que, a su juicio, el club haya quedado solo ante un escándalo que se prolongó "durante casi dos décadas".

El máximo mandatario del Real Madrid mostró su incomprensión ante la actitud de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol, a las que reprochó su falta de acción. "¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol?", se preguntó con dureza, antes de añadir que ambas instituciones "tienen el deber de velar por la integridad". Para Pérez, el silencio institucional resulta inaceptable ante un asunto que ha puesto en entredicho la credibilidad del fútbol español.

Florentino Pérez no se guardó nada contra el colectivo arbitral

En uno de los momentos más firmes de su intervención, el presidente madridista volvió a insistir en los pagos realizados por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. "Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores", señaló, cuestionando la finalidad real de dichos informes. "¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocían de su existencia?", añadió, subrayando que el caso "pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical".

Florentino Pérez también se refirió a decisiones arbitrales recientes, como las ocurridas en Vitoria, donde denunció que "parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo no son penalti". En la parte final de su discurso, advirtió que "es posible que algún club haya descendido víctima del caso Negreira" y recordó que el juez instructor lo calificó como "corrupción sistémica". "Se ha dañado a nuestro fútbol y hay que hacer justicia", concluyó, apelando al papel de los medios de comunicación y reiterando que el Real Madrid seguirá insistiendo hasta que se esclarezcan completamente los hechos.

Foto embed
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid - Agencia EFE

