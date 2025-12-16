Resultado Guadalajara vs. Barcelona por Copa del Rey

El encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Club Deportivo Guadalajara y el Barcelona en el estadio Pedro Escartín se retrasó media hora por "motivos de seguridad".
El partido, que inicialmente debía comenzar a las 14:00 horas GT, se retrasó a las 14:30 debido a motivos de seguridad en una grada supletoria, con problemas de homologación y que tuvo que ser revisada antes del encuentro.
El presidente del Guadalajara, Carlos Ávila, admitió que el club mandó tarde la solicitud al Ayuntamiento sobre la grada supletoria. Un problema que provocó largas colas en las puertas de acceso de un estadio que tiene un aforo habitual de 6 mil localidades, pero que tras la ampliación para el partido de este martes alcanzó las 8 mil 500.
Primer tiempo sin goles
El Barcelona se chocó con la sólida defensa del Guadalajara y no pasó del empate sin goles al descanso del encuentro. El conjunto azulgrana monopolizó la posesión y generó las ocasiones más claras a base de tiros lejanos, liderados por Fermín en la banda izquierda y Lamine Yamal en la mediapunta, pero el bloque defensivo local y el meta Dani Vicente han contenido a los del alemán Hansi Flick.
Eric García sorprendió al portero Dani Vicente a los 5 con un remate de larga distancia, el cual tuvo que quedarse en dos tiempos.
Posteriormente, Vicente intervino bien en remates de Andreas Christensen al 18 y de Marcus Rashford al 20 y al 45.
Yamal, una de las novedades dentro de la alineación de Flick, tuvo un remate directo al 39, pero sin mayor peligro para abrir el marcador.
Barcelona clasifica a octavos de final
Al 47, llegó la oportunidad más clara del partido: Mano a mano de Rashford con Vicente, y salió victorioso el portero de Guadalajara. En el 51, otra vez Vicente decía no al gol de Barcelona en un nuevo tiro de Marcus.
Luego de ser la gran figura del partido, Dani Vicente vio cómo cayó su muro defensivo al minuto 76 en una jugada que tuvo como desenlace el gol de Andreas Christensen, quien colocaba todo en su normalidad con el 0-1. Aunque el Barcelona sufrió más de la cuenta en su visita al estadio Pedro Escartín.
Cuando se cerraba el partido, minuto 90, Lamine Yamal asistió a Marcus Rashford y con un 0-2, el Barcelona ratificaba su poderío y avanzaba a la siguiente fase.
Resultados de dieciseisavos de final
Este martes 16 de diciembre, los equipos de La Coruña, Elche, Real Sociedad, Valencia y Barcelona fueron los que lograron su clasificación a octavos de final.
- La Coruña 1-0 Mallorca: Noé Carrillo
- Eibar 0-1 Elche: Adam Boayar
- Eldense 1-2 Real Sociedad: Nacho Quintana / Luka Sučić y Pablo Marín
- Sporting Gijón 0-2 Valencia: Lucas Beltrán y Dani Raba
- Guadalajara 0-1 Barcelona: Andreas Christensen y Marcus Rashford
Juegos para este miércoles 17 de diciembre
- Cultural Leonesa-Levante a las 11:00 horas GT
- Atlético Baleares-Atlético Madrid a las 12:00 horas GT
- Albacete-Celta de Vigo a las 12:00 horas GT
- Huesca-Osasuna a las 12:00 horas GT
- Racing de Santander-Villarreal a las 12:00 horas GT
- Alavés-Sevilla a las 14:00 horas GT
- Talavera-Real Madrid a las 14:00 horas GT.