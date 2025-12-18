Aurora lanza comentario en contra de Óscar Santis

En el campo, Antigua eliminó al Aurora en semifinales del Torneo Apertura 2025, pero en el plano de las redes sociales, el conjunto militar lanzó un comentario que encendió la plataforma de Facebook de los "Aurinegros".
Era el minuto 8 y en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Óscar Santis marcaba el 1-0, global de 2-0, y con ello prácticamente sellaban su boleto a la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, la décima que disputará el conjunto "Panza Verde" dentro de la historia de los torneos cortos.
En ese momento, el community manager del Aurora realizó la actualización en Facebook del minuto a minuto y lanzó esta publicación: "Gol de Oscar Santis para Antigua GFC. Ah pero contra Panamá ??? 8’ | Antigua GFC 1-0 Aurora FC (Global: 2-0)".
El partido de Santis ante Panamá
Sucede que la publicación hace referencia al falló y en sí, al partido que tuvo Óscar Santis el pasado 13 de noviembre cuando se enfrentaron las selecciones de Guatemala y Panamá en busca de sobrevivir en el camino al Mundial 2026.
Aquella noche triste para Guatemala comenzó con un fallo de Óscar Santis, quien no pudo definir un gol en un mano a mano que tuvo con el portero Orlando Mosquera.
El mejor jugador del proceso de Tena, uno de los mejores goleadores de la "Bicolor" falló a lo grande en una jugada que pudo haber cambiado la historia de la eliminatoria mundialista. Esa noche, Santis no anotó, tuvo un partido discreto y no culminó los 90 minutos por decisión técnica.
Por ello, Aurora no dejó pasar la oportunidad para sacar en cara el partido de Santis ante Panamá, quien ante los "Aurinegros" tuvo una destacada participación y guio al conjunto antigüeño a la final del campeonato, donde buscarán el bicampeonato.
Aurora fue la revelación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional llegando hasta semifinales en un torneo que marcó su regreso al máximo circuito del balompié chapín luego de 20 años de estar en las ligas de ascenso.