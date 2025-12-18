Diputado busca que CDAG finalice trabajo en estadio Nacional

El diputado de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic informó que presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el propósito de que sea una Sala la que obligue a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) a finalizar con los trabajos de remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores.
"Hoy estamos presentando una acción constitucional de amparo, para que sea ya una Sala la que ordene finalmente tomar todas las acciones necesarias para que se concluya el proyecto de remozamiento del estadio Doroteo Guamuch Flores", dijo el congresista en conferencia de prensa.
José Chic añadió: "Guatemala no tiene más estadios nacionales que el Doroteo Guamuch y eso finalmente ha venido a afectar significativamente la práctica del deporte, no solo del futbol sino hay que recordar que también ahí es uno de los pocos lugares en el que tiene una pista de atletismo donde se puede realizar este otro deporte".
En esa línea, el parlamentario Chic también mencionó algunas piscinas que son objeto de remozamientos como la de la zona 15 y una ubicada en Petén, situación que les ha preocupado y por ende: "Estamos presentando esta de acción inconstitucional de amparo por la omisión de vigencia, abandono, por parte de la CDAG en el proyecto de remozamiento y mantenimiento del estadio Doroteo Guamuch Flores".
Caso estadio Doroteo Guamuch Flores
El estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, ubicado en la Ciudad de Guatemala (zona 5), es el principal recinto deportivo del país, con capacidad para alrededor de 26 mil espectadores. Ha sido sede histórica de la Selección Nacional de futbol y eventos de atletismo, pero actualmente está en el abandono.
- Planificación: Inició en 2021 por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), con varios tropiezos iniciales.
- Licitación y adjudicación: En julio de 2024 se publicó el evento en Guatecompras. La constructora Bremar ganó el contrato por Q32.4 millones en noviembre de 2024.
- Inicio de obras: El 6 de enero de 2025, con acta de inicio firmada. Incluía instalación de gramilla híbrida (marca Hatko), pista de atletismo sintética (marca Mondo), nuevo sistema de drenaje y otras mejoras.
- Avances iniciales: En los primeros meses (febrero-abril 2025) se retiró la gramilla y pista antigua, se avanzó en drenajes (hasta 50% en junio). Se esperaba entrega en diciembre 2025.
- Problemas y retrasos: Surgieron dificultades con proveedores, lo que impidió la importación de materiales. La obra se estancó, alcanzando solo un 35% de avance. Bremar solicitó prórroga de 11 meses, rechazada por CDAG.
- Rescisión del contrato: A finales de noviembre 2025, se rescindió por mutuo acuerdo (efectiva el 5-6 de diciembre 2025), recomendada por la Contraloría General de Cuentas para evitar judicialización prolongada. CDAG pagó más de Q9 millones a Bremar y planea cobrar fianzas.
