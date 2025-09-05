CDAG busca adquirir butacas para el estadio Nacional Doroteo

Como parte de las remodelaciones que sufre actualmente el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, de la zona 5 capitalina, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) lanzó un concurso de licitación para la "compra, desinstalación e instalación de asiento de butaca en el graderío del estadio Nacional".
Mediante la convocatoria (328717)-05-septiembre, la CDAG, a través de la Dirección de Compras y Contrataciones, realiza la invitación por medio del sistema Guatecompras a licitar a los potenciales oferentes de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado para la "compra, desinstalación e instalación de asiento de butaca en el graderío del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores".
Dentro de la convocatoria, la CDAG recuerda que: "En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado, se informa que las ofertas deberán ser presentada del martes 14 de octubre de 2025 a las 10:00 horas; transcurridos 30 minutos de la hora señalada, no se aceptará oferta alguna y se procederá a la apertura de plicas".
Asimismo, la CDAG señala que este evento de licitación se llevará a acabo en el Salón de la Excelencia de tal Confederación, la cual está ubicada en la 29 calle 9-31 de zona 5 de la ciudad de Guatemala (Palacio de los Deportes profesor Manuel María Ávila Ayala).
Se busca adquirir 27 mil butacas
De acuerdo a la base de licitación pública número CDAG-LP-05-2025, en el numeral 4, que habla de la forma de entrega, la misma se realizará de la siguiente forma y sin sobrepasar los 6 meses calendario:
- Primera estimación: Desinstalación, entrega e instalación de 9 mil asiento butaca
- Segunda estimación: Desinstalación, entrega e instalación de 9 mil asiento butaca
- Tercera estimación: Desinstalación de 7 mil 500 asiento butaca. Entrega de 9 mil asiento butaca, de los cuales, mil 500 deberán ser entregados debidamente empacados para su resguardo e instalación de 7 mil 500 asiento butaca.