 Pep Guardiola: "No hay conversaciones para mi salida"
Deportes

Pep Guardiola: "No hay conversaciones para mi salida"

Por su parte, Enzo Maresca, técnico del Chelsea calificó de especulación los rumores que lo sitúan como sucesor de Guardiola.

Pep Guardiola se refirió a su futuro en el Manchester City
Pep Guardiola se refirió a su futuro en el Manchester City / FOTO: EFE

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló este viernes sobre los rumores sobre su posible salida del club el próximo verano y dijo que no hay conversaciones sobre ello.

El futuro del técnico español ha estado puesto en duda por la prensa inglesa, que ha situado a Enzo Maresca, ahora en el Chelsea, como su posible sucesor en el cargo.

"Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

Fin del tema

"No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo", agregó.

Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club inglés, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.

"Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham United y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo".

Responde Enzo Maresca

El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, calificó este viernes de "cien por cien especulación" los rumores que lo sitúan como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City y dijo que no es verdad.

Durante una comparecencia en rueda de prensa, el técnico italiano atajó las noticias publicadas por la prensa inglesa en las últimas horas que lo relacionan con el City.

"No me afecta para nada porque sé que es 100 % especulación y en este momento no tengo tiempo para estas cosas", dijo Maresca.

*Información EFE.

