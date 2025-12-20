Acacia Edwards, nueva jugadora del Necaxa Femenil

La presencia guatemalteca en el fútbol femenino internacional continúa creciendo, y ahora suma un nuevo capítulo con la llegada de Acacia Edwards al Necaxa Femenil. La futbolista chapina se convierte en una de las nuevas caras de la Liga MX Femenil, una de las competencias más exigentes de la región, lo que representa un paso importante tanto para su carrera profesional como para el balompié femenino de Guatemala.
Edwards cuenta con experiencia en el fútbol nacional, donde militó en Xelajú MC y posteriormente en el CSD Municipal, club que anunció su salida hace un par de semanas. Su rendimiento y constancia le permitieron abrirse camino fuera del país, y ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en el fútbol mexicano, donde la competencia es intensa y el nivel crece torneo tras torneo.
Guatemala con una nueva legionaria en México
El Necaxa Femenil oficializó su incorporación con un breve pero significativo mensaje en sus redes sociales: "Bienvenida a casa Acacia Edwards... ¡A darle con todo!". Con este fichaje, Acacia se convierte en la tercera guatemalteca en vestir los colores del conjunto hidrocálido, siguiendo los pasos de Jemery Myvett y sumándose a la actual jugadora del club, Briana Johnson, consolidando así la presencia chapina en la institución.
La llegada de Edwards también refleja el buen momento que atraviesa el fútbol femenino guatemalteco a nivel internacional.
De cara al próximo torneo, varias jugadoras nacionales tendrán actividad en la Liga MX Femenil: Ana Lucía Martínez con Cruz Azul, Aisha Solórzano en FC Juárez, Briana Johnson y Acacia Edwards en Necaxa, y Samantha López en Chivas. Una base sólida de futbolistas que continúa abriendo puertas y elevando el nombre de Guatemala en el fútbol azteca.