 Acacia Edwards, nueva jugadora del Necaxa Femenil
Deportes

Guatemala suma una nueva legionaria en el futbol mexicano

Acacia Edwards, exjugadora de Xelajú y Municipal en Guatemala, fue anunciada como nuevo refuerzo del Necaxa en la Liga MX.

Compartir:
Celebración de Acacia Edwards de Municipal Femenil en Copa Interclubes Uncaf 2025
Celebración de Acacia Edwards de Municipal Femenil en Copa Interclubes Uncaf 2025 / FOTO: CSD Municipal Femenil

La presencia guatemalteca en el fútbol femenino internacional continúa creciendo, y ahora suma un nuevo capítulo con la llegada de Acacia Edwards al Necaxa Femenil. La futbolista chapina se convierte en una de las nuevas caras de la Liga MX Femenil, una de las competencias más exigentes de la región, lo que representa un paso importante tanto para su carrera profesional como para el balompié femenino de Guatemala.

Edwards cuenta con experiencia en el fútbol nacional, donde militó en Xelajú MC y posteriormente en el CSD Municipal, club que anunció su salida hace un par de semanas. Su rendimiento y constancia le permitieron abrirse camino fuera del país, y ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en el fútbol mexicano, donde la competencia es intensa y el nivel crece torneo tras torneo.

Guatemala con una nueva legionaria en México

El Necaxa Femenil oficializó su incorporación con un breve pero significativo mensaje en sus redes sociales: "Bienvenida a casa Acacia Edwards... ¡A darle con todo!". Con este fichaje, Acacia se convierte en la tercera guatemalteca en vestir los colores del conjunto hidrocálido, siguiendo los pasos de Jemery Myvett y sumándose a la actual jugadora del club, Briana Johnson, consolidando así la presencia chapina en la institución.

La llegada de Edwards también refleja el buen momento que atraviesa el fútbol femenino guatemalteco a nivel internacional.

De cara al próximo torneo, varias jugadoras nacionales tendrán actividad en la Liga MX Femenil: Ana Lucía Martínez con Cruz Azul, Aisha Solórzano en FC Juárez, Briana Johnson y Acacia Edwards en Necaxa, y Samantha López en Chivas. Una base sólida de futbolistas que continúa abriendo puertas y elevando el nombre de Guatemala en el fútbol azteca.

Foto embed
Celebración de Acacia Edwards y Ana Lucía Martínez - FFG

En Portada

Autobús se accidenta en la ruta entre Suchitepéquez y Escuintla con saldo de cuatro heridost
Nacionales

Autobús se accidenta en la ruta entre Suchitepéquez y Escuintla con saldo de cuatro heridos

02:34 PM, Dic 20
Balacera durante entrega de juguetes deja una funcionaria muerta y niños heridost
Internacionales

Balacera durante entrega de juguetes deja una funcionaria muerta y niños heridos

01:10 PM, Dic 20
Municipal anuncia que se agotaron los boletos para la final de vuelta ante Antiguat
Deportes

Municipal anuncia que se agotaron los boletos para la final de vuelta ante Antigua

04:14 PM, Dic 20
Real Madrid gana su último partido del 2025t
Deportes

Real Madrid gana su último partido del 2025

04:00 PM, Dic 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga NacionalDonald Trumpredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos