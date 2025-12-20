 Anthony Joshua noquea a Jake Paul y le fractura la mandíbula
Deportes

VIDEO. Anthony Joshua noquea a Jake Paul y le fractura la mandíbula

La potencia de Anthony Joshua marcó la diferencia: nocaut en el sexto asalto ante Jake Paul, quien terminó el combate con la mandíbula fracturada.

Compartir:
Anthony Joshua noquea a Jake Paul y le fractura la mandíbula - Captura de pantalla
Anthony Joshua noquea a Jake Paul y le fractura la mandíbula / FOTO: Captura de pantalla

El excampeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua volvió a imponer su jerarquía sobre el ring tras vencer por nocaut técnico en el sexto asalto a Jake Paul, en un combate celebrado este viernes en Miami y respaldado por la plataforma Netflix. La pelea, tan mediática como polémica, reunió a dos figuras de trayectorias y contextos muy distintos, pero con un impacto económico sin precedentes, estimado en alrededor de 184 millones de dólares.

Desde el inicio, el duelo dejó claras las diferencias entre ambos púgiles. Paul, youtuber reconvertido en boxeador y promotor, apostó por una estrategia evasiva que evitó los intercambios directos y generó impaciencia entre los asistentes del Kaseya Center. Joshua, por su parte, regresaba al cuadrilátero tras quince meses de inactividad y mostró cautela en los primeros asaltos, consciente de su superioridad física y técnica frente a un rival que recurrió constantemente a gestos provocadores.

Anthony Joshua provoca fractura a Jake Paul

Con el paso de los rounds, el británico comenzó a imponer su tamaño, potencia y experiencia. Las estadísticas reflejaron con claridad el dominio de Joshua, quien conectó 48 de los 146 golpes lanzados, muy por encima de los escasos impactos efectivos de Paul. Tras una primera cuenta en el quinto asalto, el estadounidense no pudo resistir el castigo acumulado y terminó cayendo definitivamente en el sexto, luego de un derechazo contundente que selló el desenlace del combate.

Al finalizar la pelea, Joshua reconoció que no fue su mejor actuación, pero destacó el valor de su oponente por subir al ring. Paul, visiblemente afectado y con una fractura de mandíbula confirmada horas después, asumió la derrota con deportividad y anunció que se tomará un descanso antes de volver a competir. El combate, más allá de su nivel deportivo, dejó una vez más en evidencia el enorme atractivo mediático del boxeo moderno y la vigencia de Anthony Joshua como una de las figuras más respetadas del peso pesado.

En Portada

PNC anuncia cero tolerancia por celebrar con disparos al airet
Nacionales

PNC anuncia "cero tolerancia" por celebrar con disparos al aire

08:20 AM, Dic 20
En Gaza, la Navidad vuelve a abrirse paso tras 2 años de guerra t
Internacionales

En Gaza, la Navidad vuelve a abrirse paso tras 2 años de guerra

07:54 AM, Dic 20
El videoarbitraje podría llegar a Guatemala el próximo torneot
Deportes

El videoarbitraje podría llegar a Guatemala el próximo torneo

07:14 AM, Dic 20
Ca7riel y Paco Amoroso anuncian pausa tras un año de éxitot
Farándula

Ca7riel y Paco Amoroso anuncian pausa tras un año de éxito

09:07 AM, Dic 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga Nacionalredes socialesDonald TrumpEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos