 El Nápoles es supercampeón de Italia tras vencer al Bolonia
Deportes

El Nápoles es supercampeón de Italia tras vencer al Bolonia

En el duelo entre el campeón de la liga y el vencedor del torneo copero, el Nápoles fue el claro ganador.

Nápoles supercampeón de Italia tras vencer al Bolonia
Nápoles supercampeón de Italia tras vencer al Bolonia / FOTO: EFE

Once años después de la última vez, con dos nuevos 'Scudetti' de por medio y una exhibición superlativa de David Neres, el Nápoles vuelve a ser supercampeón de Italia a costa de un Bolonia (2-0) que poco pudo hacer para frenar este lunes al combinado de Antonio de Conte, superior y merecido ganador del título que se disputó en Arabia Saudí.

En el duelo entre el campeón de la liga y el vencedor del torneo copero, el Nápoles fue el claro ganador. Llegaron cuatro equipos a Riad, quedaron dos para la final y el partenopeo levantó el título.

Milan e Inter de Milán, invitados al ser subcampeones de copa y de liga, no dieron la talla en sus semifinales. El Bolonia mereció la final y se permitió soñar hasta que el combinado 'azzurro' aceleró.

En concreto, cuando David Neres decidió que el partido lo iba a sentenciar él. Que después de las Supercopas italianas de 1990, cuando el equipo sureño también hizo doblete -en año natural- con el 'Scudetto', y de 2014, el Nápoles iba a disfrutar de su tercera, de su segundo título del año natural 2025 que cierra por todo lo alto, de vuelta a Liga de Campeones y a solo dos puntos del liderato. Una ciudad que no acostumbra a celebrar y que ahora disfruta de un momento tremendo.

Se juntaron los de Antonio Conte. Jugaron sin ningún tipo de presión ante el Bolonia de Vincenzo Italiano, el mismo equipo que hace poco más de un mes provocó una crisis en Nápoles. Aquel 2-0 liguero dejó muy tocado a Conte y al Nápoles. Pero de aquella crisis, los 'partenopei' salieron más fuertes y se tomaron fría su venganza.

Nápoles campeón

Advirtieron en varias ocasiones. El dominio de balón, la intención en cada posesión y la intensidad en cada duelo dejaron entrever la superioridad napolitana. Y entre llegadas al área del Bolonia, hubo una que cambió el duelo. Dejó Neres ya su primera perla. Balón en profundidad para el desmarque de Spinazzola, que solo ante Ravaglia intentó una vaselina. El meta boloñés sacó una mano salvadora para evitar el tanto.

Fue en realidad una cuestión de tiempo. La superioridad del Nápoles era clara y el tanto llegó de una manera preciosa. Neres, el mejor jugador del partido, goleador también en semifinales, sacó un zurdado desde la frontal que puso en una escuadra, imposible para Ravaglia pese a su gran estirada. Ese fue el segundo de sus tres momentos clave en el partido.

El tercero y definitivo llegó poco después de que el Bolonia tuviera en la cabeza de Ferguson el empate. El centrocampista escocés, sin embargo, no consiguió escorar su testarazo y Milinkovic-Savic, siempre bien colocado, no tuvo problema. Y el Bolonia, ahí, dejó escapar la final sin saberlo.

Porque apenas unos minutos después llegó la sentencia. Ravaglia jugó en corto y Neres, desatado como nunca en su carrera, fue a presionar tan veloz que sorprendió a Lucumí, central del Bolinia, y fue directo a puerta sin oposición.

Se vengó de Spinazzola y, con una sutil picada dejó por los suelos a Ravaglia. Segundo gol de un partido tremendo el suyo. El Nápoles ya saboreó el supercampeonato.

No necesitó de nada más el partido. Ni el ingreso de Ciro Immobile en el lado boloñés puso en aprietos un título que ya amarró Neres. Un gol en semifinales. Dos goles en la final. Exhibición total la suya. Y el Nápoles, en un 2025 redondo y colosal, lo coronó con un nuevo título. La tercera Supercopa de Italia de su palmarés.

*Información EFE.

