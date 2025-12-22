Endrick jugará cedido en el Lyon

La joven promesa brasileña Endrick, delantero del Real Madrid de apenas 19 años, se prepara para un nuevo desafío en su carrera tras acordarse su cesión al Olympique de Lyon entre enero y junio de 2026. La operación, adelantada por el diario L’Équipe y confirmada por el periodista Fabrizio Romano, se cerró sin opción de compra, lo que subraya la intención del club blanco de mantener intacta su apuesta de futuro por el atacante.
Según la información publicada en Francia, el acuerdo contempla que el conjunto francés desembolse alrededor de un millón de euros, cantidad equivalente a la mitad del salario del futbolista durante los seis meses que durará el préstamo. La firma del contrato debería concretarse en un plazo máximo de 24 horas, lo que permitiría al jugador incorporarse cuanto antes a la dinámica del equipo del Ródano en un tramo clave de la temporada.
Los detalles de la cesión de Endrick
Endrick lucirá el dorsal número 9 en el Lyon, un número cargado de simbolismo para la afición local, ya que fue el mismo que llevó Sonny Anderson, uno de los delanteros más emblemáticos en la historia del club entre 1999 y 2003. Bajo la dirección técnica del portugués Paulo Fonseca, el joven brasileño encontrará un contexto competitivo exigente, con un Lyon que actualmente ocupa la quinta posición en la Ligue 1 y lidera la fase de grupos de la Liga Europa.
El principal objetivo de esta cesión es claro: sumar minutos y continuidad, algo que no ha logrado con regularidad en el Real Madrid. Endrick busca aprovechar esta oportunidad para convencer a Carlo Ancelotti y aumentar sus opciones de ser convocado con la selección brasileña para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con 14 partidos internacionales ya disputados, el delantero afronta esta etapa como un paso decisivo en su consolidación al más alto nivel.