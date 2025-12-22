 Guatemala y Canadá se enfrentarán en partido amistoso
Deportes

Guatemala y Canadá se enfrentarán en partido amistoso

Guatemala y Canadá medirán fuerzas en el BMO Stadium de Los Ángeles, un duelo que revive el recuerdo del último enfrentamiento entre ambos, en la Copa Oro 2025.

Partido entre Guatemala y Canadá en la Copa Oro 2025 - Archivo
Partido entre Guatemala y Canadá en la Copa Oro 2025 / FOTO: Archivo

La Selección Nacional de Guatemala confirmó la disputa de un partido amistoso ante Canadá el próximo 17 de enero de 2026, encuentro que se llevará a cabo en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, con horario aún por definir. Este compromiso marcará el inicio del calendario internacional de la Azul y Blanco en el nuevo año y servirá como una prueba importante ante un rival de peso dentro de la Concacaf, en un escenario que suele contar con una numerosa presencia de aficionados guatemaltecos.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones favorece a Guatemala y permanece muy fresco en la memoria de los aficionados. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, chapines y canadienses igualaron 1-1 en el tiempo reglamentario, y posteriormente la Azul y Blanco se impuso en una dramática tanda de penales, logrando una clasificación histórica que elevó la confianza del plantel y fortaleció el vínculo con la afición.

inicia el segundo ciclo de Tena con Guatemala

Este amistoso también tendrá un significado especial desde el banquillo, ya que será el primer partido del segundo ciclo de Luis Fernando Tena al frente de la selección guatemalteca. El entrenador mexicano concluirá su primer contrato con la Federación de Fútbol de Guatemala a finales de 2025 y, a partir de enero, iniciará un nuevo vínculo contractual, con el objetivo de dar continuidad a un proceso que ha mostrado avances en competitividad y orden táctico.

De cara a 2026, Guatemala tendrá como única competencia oficial la Liga de Naciones de la Concacaf, cuyos calendarios y horarios aún están por confirmarse. Tras no lograr la clasificación al Mundial, el primer semestre del año estará enfocado exclusivamente en partidos amistosos, los cuales serán clave para evaluar jugadores, ajustar el modelo de juego y sentar las bases del proyecto rumbo a los próximos desafíos regionales. El duelo ante Canadá se perfila, así, como una prueba exigente y estratégica para el futuro inmediato de la Azul y Blanco.

Partido entre Canadá y Guatemala por la Copa Oro 2025 - CANMNT

