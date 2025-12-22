Un club de futbol gana la lotería de Navidad en España

La fortuna sonrió de manera extraordinaria al municipio leonés de La Bañeza cuando el Gordo de la Lotería de Navidad dejó allí 468 millones de euros, una cifra histórica para una localidad de poco más de 11.000 habitantes. Gran parte del premio llegó gracias a La Bañeza Fútbol Club, un equipo amateur que milita en la Primera Regional de Castilla y León y que había adquirido el número premiado para venderlo íntegramente entre socios, aficionados, peñas y bares del municipio. Esta forma de distribución provocó que el premio estuviera muy repartido y que prácticamente todas las familias del pueblo se sintieran agraciadas.
La celebración se trasladó rápidamente al campo de fútbol de La Llanada, donde vecinos, jugadores, cuerpo técnico y directivos se reunieron para festejar un premio que va más allá del dinero. El presidente del club, Gonzalo Prieto, fue manteado por los aficionados en un ambiente de euforia y emoción colectiva, destacando que el premio representa un impulso no solo para el equipo, sino también para el municipio, duramente golpeado en los últimos meses por el cierre de la Azucarera y los incendios que afectaron a la comarca.
La Bañeza bromea con fichar a Vinícius para Navidad
Las escenas de alegría se repitieron por toda La Bañeza: brindis improvisados frente a la administración de loterías, jóvenes coreando consignas en favor del club local y vecinos aún incrédulos al comprobar que el número del equipo estaba en sus carteras.
El carácter popular de la venta hizo que el Gordo llegara a asociaciones culturales, peñas deportivas —incluso a una curiosa peña de la UD Las Palmas— y colectivos tradicionales de la zona, reforzando el sentimiento de comunidad.
Más allá de la anécdota y el humor, como la broma del presidente sobre "fichar a Vinicius", el premio ha convertido a La Bañeza Fútbol Club en un símbolo de unión y esperanza. Un club humilde, acostumbrado a luchar cada fin de semana en el fútbol regional, se transformó por un día en protagonista nacional, demostrando que, a veces, el mayor triunfo no se mide en goles ni ascensos, sino en la alegría compartida de todo un pueblo.