Cristiano Ronaldo adquiere dos villas de lujo en el Mar Rojo

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez ampliaron recientemente su portafolio inmobiliario con la adquisición de dos villas de ultra lujo en Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve Residence, un exclusivo complejo ubicado en una isla del Mar Rojo, en Arabia Saudita. Se trata de un enclave privilegiado, rodeado de arenas blancas y aguas cristalinas, que ofrece un nivel de privacidad excepcional al estar situado a casi 26 kilómetros del continente y contar únicamente con acceso por barco privado o hidroavión.
La pareja destacó que estas residencias representan un refugio ideal para el descanso y la convivencia familiar, lejos del ritmo acelerado de la vida pública. El propio Cristiano Ronaldo expresó que, desde su primera visita, sintieron una conexión especial con la isla y su entorno natural, al que describió como un espacio de paz y serenidad. Tener un hogar en este destino les permite disfrutar de tiempo de calidad en un ambiente íntimo y exclusivo.
Cristiano Ronaldo amplía su patrimonio inmobiliario
Las propiedades adquiridas forman parte de una colección sumamente limitada de solo 19 residencias privadas. Una de las villas cuenta con tres habitaciones, pensada para estancias familiares más amplias, mientras que la segunda dispone de dos habitaciones, ideal para escapadas más reservadas. Ambas destacan por su diseño sofisticado, servicios personalizados y una arquitectura integrada al paisaje, elementos que definen el concepto de lujo contemporáneo del proyecto.
Desde la empresa desarrolladora, Red Sea Global, celebraron la incorporación de Ronaldo y Rodríguez a la comunidad de propietarios. John Pagano, director ejecutivo del proyecto, subrayó que la decisión de la pareja refleja el atractivo del destino para quienes buscan una combinación equilibrada de naturaleza, privacidad y experiencias exclusivas. Nujuma es, además, una de las iniciativas emblemáticas de la estrategia Saudi Vision 2030, enfocada en un turismo de alto nivel alineado con la sostenibilidad ambiental.
El complejo opera con energía 100 % renovable y tiene como objetivo generar un impacto positivo en los ecosistemas locales, protegiendo manglares, arrecifes de coral y praderas marinas. Aunque el precio de salida de estas villas ronda los 15,5 millones de riyales saudíes, no se ha revelado la cifra exacta invertida por la pareja. Con un aeropuerto internacional cercano y una creciente oferta de hoteles de lujo, el Mar Rojo se consolida como uno de los destinos premium más prometedores del mundo árabe.