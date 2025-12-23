El PSG valora ofrecerle un contrato vitalicio a Luis Enrique

El París Saint-Germain vive uno de los momentos más brillantes de su historia reciente gracias al impacto de Luis Enrique en el banquillo. Tras una temporada 2025 prácticamente perfecta, en la que el club conquistó todos los grandes títulos del fútbol francés y europeo, la directiva parisina ya trabaja en un movimiento sin precedentes: ofrecer al técnico asturiano un contrato vitalicio. La propuesta, adelantada por el diario AS, refleja la dimensión del éxito alcanzado y la enorme confianza que el club ha depositado en su proyecto deportivo.
Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG levantó la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, consolidándose como una potencia dominante. El único objetivo que se quedó a las puertas fue el Mundial de Clubes, donde el conjunto parisino cayó en la final frente al Chelsea, un resultado que no empaña una campaña histórica. La regularidad, el carácter competitivo y la identidad colectiva marcaron a un equipo que dejó atrás viejas frustraciones europeas.
El vínculo de Luis Enrique con el PSG
Más allá de los títulos, el mérito del entrenador ha estado en transformar la mentalidad del vestuario. Luis Enrique impuso una cultura basada en la exigencia, el trabajo y la disciplina, priorizando el rendimiento colectivo por encima de los nombres propios. Futbolistas como Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Khvicha Kvaratskhelia se adaptaron a un sistema que potenció su rendimiento, con Dembélé como uno de los grandes símbolos del proyecto tras alcanzar reconocimientos individuales de máximo nivel.
Este contexto explica la intención de la propiedad del PSG, con sede en Doha, de blindar al entrenador más allá de los contratos tradicionales. Aunque su vínculo actual se extiende hasta 2027, la idea de un acuerdo vitalicio busca garantizar estabilidad y continuidad a un modelo que ha demostrado ser ganador incluso sin grandes estrellas mediáticas del pasado. La decisión final recaerá en Luis Enrique, quien podría protagonizar un hito histórico tanto en su carrera como en la gestión moderna del fútbol de élite.