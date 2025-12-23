 El PSG valora ofrecerle un contrato vitalicio a Luis Enrique
Deportes

El PSG valora ofrecerle un contrato vitalicio a Luis Enrique

Tras dominar el fútbol europeo y francés, el PSG analiza ofrecerle un contrato vitalicio a Luis Enrique. Su actual vínculo expira en 2027 y el club quiere asegurar el rumbo del proyecto.

Compartir:
Luis Enrique. campeón de la Champions League con el PSG - EFE
Luis Enrique. campeón de la Champions League con el PSG / FOTO: Agencia EFE

El París Saint-Germain vive uno de los momentos más brillantes de su historia reciente gracias al impacto de Luis Enrique en el banquillo. Tras una temporada 2025 prácticamente perfecta, en la que el club conquistó todos los grandes títulos del fútbol francés y europeo, la directiva parisina ya trabaja en un movimiento sin precedentes: ofrecer al técnico asturiano un contrato vitalicio. La propuesta, adelantada por el diario AS, refleja la dimensión del éxito alcanzado y la enorme confianza que el club ha depositado en su proyecto deportivo.

Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG levantó la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, consolidándose como una potencia dominante. El único objetivo que se quedó a las puertas fue el Mundial de Clubes, donde el conjunto parisino cayó en la final frente al Chelsea, un resultado que no empaña una campaña histórica. La regularidad, el carácter competitivo y la identidad colectiva marcaron a un equipo que dejó atrás viejas frustraciones europeas.

El vínculo de Luis Enrique con el PSG

Más allá de los títulos, el mérito del entrenador ha estado en transformar la mentalidad del vestuario. Luis Enrique impuso una cultura basada en la exigencia, el trabajo y la disciplina, priorizando el rendimiento colectivo por encima de los nombres propios. Futbolistas como Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Khvicha Kvaratskhelia se adaptaron a un sistema que potenció su rendimiento, con Dembélé como uno de los grandes símbolos del proyecto tras alcanzar reconocimientos individuales de máximo nivel.

Este contexto explica la intención de la propiedad del PSG, con sede en Doha, de blindar al entrenador más allá de los contratos tradicionales. Aunque su vínculo actual se extiende hasta 2027, la idea de un acuerdo vitalicio busca garantizar estabilidad y continuidad a un modelo que ha demostrado ser ganador incluso sin grandes estrellas mediáticas del pasado. La decisión final recaerá en Luis Enrique, quien podría protagonizar un hito histórico tanto en su carrera como en la gestión moderna del fútbol de élite.

Foto embed
Luis Enrique, técnico del PSG - Agencia EFE

En Portada

José Rubén Zamora vivirá su tercera Navidad en prisiónt
Nacionales

José Rubén Zamora vivirá su tercera Navidad en prisión

08:37 PM, Dic 22
Mario Escobar el árbitro de la final Municipal-Antigua t
Deportes

Mario Escobar el árbitro de la final Municipal-Antigua

06:20 PM, Dic 22
Posponen entrega del paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Posponen entrega del paso a desnivel de la calzada Roosevelt

09:40 PM, Dic 22
¡Así cierra este 2025! Películas que se estrenan en el cine el 25 de diciembret
Farándula

¡Así cierra este 2025! Películas que se estrenan en el cine el 25 de diciembre

12:40 PM, Dic 22

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026Donald Trumpredes socialesEE.UU.Noticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos