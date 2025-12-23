 Real Madrid estaría cerca de cerrar su primer fichaje
Deportes

Real Madrid estaría cerca de cerrar su primer fichaje del próximo año

Una leyenda del Al-Hilal aseguró que el acuerdo entre el jugador y el Real Madrid "está prácticamente cerrado", pero no descarta una posible oferta de la Premier League.

Cuadro titular del Al-Hilal en un partido amistoso - Al-Hilal
Cuadro titular del Al-Hilal en un partido amistoso / FOTO: Al-Hilal

El Real Madrid ya trabaja con la vista puesta en el próximo año y el centro del campo vuelve a ser una de las prioridades en la planificación deportiva. El club blanco busca un futbolista que garantice equilibrio y jerarquía a medio y largo plazo, una idea que ya estuvo sobre la mesa el pasado verano cuando Xabi Alonso recomendó el fichaje de Martín Zubimendi. Aunque la entidad de Chamartín no tiene previsto reforzarse en el mercado actual, sí mantiene un seguimiento constante de las mejores opciones para el futuro.

En esa hoja de ruta han aparecido nombres como Angelo Stiller o Adam Wharton, perfiles jóvenes y con margen de crecimiento que encajan en la filosofía del club. Sin embargo, el Real Madrid también presta especial atención a los futbolistas que finalizan contrato, consciente de que ese escenario puede facilitar operaciones estratégicas. Precisamente desde Arabia Saudí ha surgido una información que sitúa a Rubén Neves como una oportunidad de mercado muy atractiva.

En Arabia reportan la posible llegada de Ruben Neves al Real Madrid

El centrocampista portugués termina contrato con el Al Hilal el próximo verano y todo indica que no continuará en el fútbol saudí. A sus 29 años, el exjugador del Porto y Wolverhampton desea regresar a Europa para competir al máximo nivel. En este sentido, Al Jaber, exjugador del Al Hilal y leyenda del fútbol saudí, aseguró en el canal MBC que Neves podría llegar al Real Madrid sin coste alguno una vez finalice su contrato, destacando además el interés de varios clubes de la Premier League, aunque con propuestas contractuales más limitadas en el tiempo.

"Me temo que Neves se mudará del Al Hilal al Real Madrid gratis después de que su contrato con el equipo expire al final de esta temporada. Hay clubes de la Premier League inglesa que quieren fichar a Neves, y los contratos que le ofrecen son por tres años, es decir, hasta que cumpla 31. Está el Real Madrid, y estoy seguro de que hay otros clubes que quieren a Neves".  

Al-Jaber, exfutbolista y leyenda del Al-Hilal

Ante la negativa del futbolista a renovar, el club saudí estaría dispuesto a facilitar su salida en el próximo mercado invernal por una cantidad reducida. Desde Arabia se habla de una cifra situada entre los 15 y 20 millones de euros, una operación que permitiría al Al Hilal evitar una salida a coste cero. Mientras tanto, equipos como el Manchester United también siguen de cerca la situación, lo que podría acelerar un movimiento que el Real Madrid valora con atención de cara a cerrar su primer fichaje del próximo curso.

Ruben Neves ficha por el Al Hilal -

