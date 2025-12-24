 Joao Felix, Coman y Cristiano alargan el pleno del Al Nassr
Joao Felix, Coman y Cristiano alargan el pleno del Al Nassr

El equipo de Cristiano Ronaldo ganó el grupo D con pleno de victorias, acumulando hasta 18 puntos, nueve más que el segundo lugar.

Al Nassr ganó su grupo en la Copa AFC
Al Nassr ganó su grupo en la Copa AFC / FOTO: @AlNassrFC_EN

Un doblete del francés Kingsley Coman, el gol y el pase de gol de Joao Felix y la aportación de Cristiano Ronaldo, en modo asistente, alargaron el pleno en la fase de grupos del Al Nassr que goleó al Al Zawraa iraquí (5-1), en la última jornada de la segunda competición continental asiática.

El choque, irrelevante para las aspiraciones del conjunto de Jorge Jesus, sirvió para acentuar el dominio del Al Nassr, asentado en el primer lugar del cuarteto y con la clasificación para la siguiente ronda asegurada.

El Al Nassr, con nueve puntos de ventaja sobre el Al Zawraa, segundo y también en la siguiente fase, acabó primero con seis victorias en otros tantos partidos. El Istiglol Dushanbe y el Goa quedaron eliminados.

Sentencia del partido

El cuadro de Jorge Jesus sentenció el partido en la primera parte. Coman abrió el marcador a pase de Angelo en el minuto 12 y siete más tarde fue el brasileño Wesley el que hizo el segundo. El 3-0, a la media hora, lo firmó Abdulelah Al Amri a pase de Joao Felix que hizo el cuarto, al borde del intermedio, asistido por Cristiano Ronaldo. Redondeó la goleada Coman, en el 56 tras recibir el balón de Saad AlNasser.

El Al Nassr se disputará los dieciseisavos de final.

Copa AFC

La Copa AFC (conocida en inglés como AFC Cup) fue un torneo anual de clubes de fútbol organizado por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Se disputó desde 2004 hasta la temporada 2023-24 como la competición de segundo nivel para clubes de países asiáticos "en desarrollo" (aquellos no clasificados para la Liga de Campeones de la AFC, el torneo élite).

  • Participaban equipos de naciones como Jordania, Líbano, Siria, Irak, India, Maldivas, Turkmenistán, Bahréin, entre otros.
  • Equipos de países más fuertes (como Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán) competían en la Liga de Campeones de la AFC.
  • El torneo incluía fases de grupos y eliminatorias.

*Información EFE.

