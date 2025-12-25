 Equipos de futbol que se fundaron en Navidad
Equipos de futbol que se fundaron en Navidad

El 25 de diciembre ha sido fecha de nacimiento para varios clubes de fútbol en el mundo.

Reading FC, club más antiguo de fútbol fundado en Navidad - instagram @readingfc
Reading FC, club más antiguo de fútbol fundado en Navidad / FOTO: instagram @readingfc

La Navidad, una fecha asociada tradicionalmente a celebraciones familiares y tradiciones festivas, ha sido también el punto de partida para varios equipos de fútbol alrededor del mundo. Aunque parezca inusual fundar un club deportivo en un día de descanso universal, algunos visionarios decidieron aprovechar el espíritu de unión y optimismo navideño para dar vida a instituciones que, con el tiempo, se convertirían en parte integral de sus comunidades.

Estos equipos no solo representan el amor por el balompié, sino también la perseverancia de grupos de amigos o entusiastas que, en medio de las fiestas, sentaron las bases de legados deportivos. A lo largo de la historia, desde el siglo XIX hasta épocas más recientes, varios clubes han nacido el 25 de diciembre, demostrando que el fútbol trasciende calendarios y se arraiga en momentos inesperados.

Balón de fútbol - Pixabay

¿Qué clubes han sido fundados en Navidad?

Uno de los ejemplos más emblemáticos es el Reading Football Club, fundado en Inglaterra el 25 de diciembre de 1871. Este equipo, originario de la ciudad de Reading en Berkshire, surgió de una reunión pública organizada por Joseph Edward Sydenham, quien se convirtió en su primer secretario. En sus inicios, el club jugaba partidos amateurs y se consolidó rápidamente en la escena local, evolucionando hasta competir en ligas profesionales como la Championship actual. El Reading FC no solo es uno de los más antiguos fundados en esta fecha, sino que simboliza el auge del fútbol organizado en la era victoriana, cuando el deporte comenzaba a popularizarse entre las clases trabajadoras. Su trayectoria incluye ascensos, descensos y momentos de gloria, como su participación en la Premier League, recordándonos cómo un nacimiento navideño puede llevar a una historia centenaria llena de pasión.

En Europa, otros clubes comparten esta peculiar fecha de fundación, destacando varios en Portugal y Eslovenia. Por ejemplo, el Varzim Sport Club vio la luz el 25 de diciembre de 1915 en Póvoa de Varzim, convirtiéndose en un pilar del fútbol portugués con una fuerte identidad local y participaciones en la Primeira Liga. Similarmente, el FC Arouca, establecido el mismo día de 1951 en Arouca, ha escalado desde divisiones inferiores hasta la élite nacional, demostrando resiliencia y ambición.

En Eslovenia, el Nogometni Klub Celje, fundado el 25 de diciembre de 1919, ha logrado títulos en la liga local y representaciones en competiciones europeas, fusionando tradición navideña con éxitos modernos. Estos equipos ilustran cómo la Navidad ha inspirado creaciones en contextos culturales diversos, donde el fútbol sirve como vínculo comunitario.

Fuera del Viejo Continente, la tradición se extiende a América y Asia, con ejemplos como el Club Fernando de la Mora en Paraguay, nacido el 25 de diciembre de 1925, que compite en divisiones intermedias y fomenta el talento local. En Asia, clubes más recientes como el Dangkor Senchey FC de Camboya, fundado en 2019, o el FC Namdong de Corea del Sur, también datan de esta fecha, reflejando el crecimiento global del deporte.

