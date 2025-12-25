Haaland 'responde' a Guardiola con foto subido a una báscula

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, publicó este jueves una foto en redes sociales en la que aparece subido a una báscula, con el mensaje de "todo bien", en relación a la advertencia de su técnico Pep Guardiola acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.
"El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan 'gorditos'. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest", dijo el entrenador español al inicio de esta semana.
"Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro", agregó el técnico español.
Los de Guardiola disputarán la decimoctava jornada de Premier League en casa del Forest, y lo harán desde la segunda posición de la tabla con 37 puntos, a dos del Arsenal y en buena racha de resultados.
El año de Erling Haaland
El 2025 ha sido un año excepcional para Erling Haaland, tanto a nivel de club con el Manchester City como con la selección de Noruega. Tras una temporada 2024/25 algo irregular (donde marcó alrededor de 22-27 goles en Premier League, afectada por lesiones), el noruego ha recuperado su mejor versión en la campaña 2025/26, consolidándose como uno de los mejores delanteros del mundo.
Con el Manchester City (temporada 2025/2026, hasta diciembre 2025)
- Ha disputado alrededor de 23 partidos en todas las competiciones
- Ha anotado 25 goles en total (líder goleador del equipo y de la Premier League)
- En Premier League: Entre 15-17 goles en 16-17 partidos
Destacados:
- Supera récords históricos, como los 100 goles en Premier League más rápido que nadie
- Alcanza los 50 goles en Champions League en solo 49 partidos (el más rápido de la historia)
- En diciembre, con un doblete contra West Ham, supera los 103 goles de Cristiano Ronaldo en Premier League (en muchos menos partidos).
*Información EFE.