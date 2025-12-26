'Boxing Day': Patrick Dorgu da victoria al Manchester United

Patrick Dorgu firmó su mejor partido con el Manchester United y se erigió como el gran protagonista del regreso a la senda de la victoria de su equipo, que derrotó 1-0 al Newcastle con un tanto y una actuación sobresaliente del jugador danés en el único encuentro del 'Boxing Day' que se disputó como manda la tradición: el día después de Navidad.
Patrick Dorgu devolvió la sonrisa a sus compañeros, que sumaban dos partidos sin ganar (Bournemouth y Aston Villa) y necesitaban los tres puntos con urgencia para engancharse a los puestos europeos. Desde el costado derecho lo hizo todo: atacó, defendió, desbordó, enloqueció a sus rivales y encima terminó el choque con un auténtico golazo.
Consiguió que no se recordara a Bruno Fernandes, una baja muy sensible para el Manchester United. El portugués, lesionado, es un hombre clave en su equipo para generar juego y ocasiones. Cuando ha faltado en la Premier League desde que llegó al club en 2019, los datos son incontestables: de diez ausencias, el United sólo consiguió tres victorias.
Casemiro, sancionado la pasada jornada, volvió y ocupó su espacio para formar en el centro del campo con los mismos que perdieron frente al Aston Villa (2-1): Manuel Ugarte, Mason Maunt y Matheus Cunha. Pero el protagonista, sobre todo en la primera parte, no fue ninguno de los cuatro. Fue Dorgu quien se erigió como el jugador más determinante de los 22 que estaban sobre el terreno de juego.
Su primer gol
Fue el primer tanto de Patrick Dorgu con la camiseta del United desde que firmó la pasada temporada procedente del Lecce. Lo celebró a lo grande, como merecía la ocasión. Un estreno soñado, ante un equipo de los grandes y con un remate de gran belleza.
Y poco después, con un derechazo esquinado, pudo aumentar la renta, pero en esta ocasión Ramsdale sí sacó una buena mano que evitó el segundo en su cuenta particular.
Dorgu, él solo, se encargó de acabar con el Newcastle en el acto inicial, en el que el juego de las 'Urracas' fue completamente anodino: dejaban pensar a sus rivales, que se daban la vuelta constantemente con una comodidad pasmosa, y carecían de toda la mordiente que lucen en St. James' Park, donde saltan a la yugular de sus rivales.
Además, el 1-0 al descanso no era nada halagüeño para el Newcastle, porque desde 1984 ningún equipo ha conseguido remontar en Liga al United en Old Trafford cuando se marchó al vestuario con ventaja en el marcador. Lo logró el Ipswich Town, que ganó 1-2 tras dar la vuelta a un tanto de Mark Hughes.
