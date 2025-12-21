 ¿Qué es el Boxing Day y por qué se juega el 26 de diciembre?
Deportes

¿Qué es el Boxing Day y por qué se juega el 26 de diciembre?

La tradición que lleva más de 150 años tendrá un hecho histórico este 2025 y todo por los compromisos televisivos adquiridos por la Premier League.

Compartir:
El 26 de diciembre se disputa la jornada correspondiente al Boxing Day en la Premier League
El 26 de diciembre se disputa la jornada correspondiente al Boxing Day en la Premier League / FOTO: EFE

El Boxing Day (26 de diciembre) es una tradición británica centenaria que se ha convertido en uno de los días más emblemáticos del futbol inglés, especialmente en la Premier League.

Su origen no está directamente ligado al deporte, sino a costumbres sociales de la época victoriana: Los empleadores entregaban "cajas" (boxes) con regalos, comida o bonos a sus empleados y sirvientes el día después de Navidad, como agradecimiento.

Era un feriado para las clases trabajadoras, y con el tiempo se asoció a actividades recreativas, incluyendo el futbol.

El primer partido documentado en un Boxing Day se jugó el 26 de diciembre de 1860, considerado por muchos el primer encuentro interclub de la historia: Sheffield FC (el club más antiguo del mundo) venció 2-0 a Hallam FC en Sandygate Road, el estadio más antiguo aún en uso.

La tradición liguera comenzó formalmente en 1888, con la fundación de la Football League (precursora de la Premier). Ese año se programaron partidos oficiales el 26 de diciembre, aprovechando el feriado para atraer a las masas trabajadoras.

Hasta los años 1950-1960, era común jugar incluso el día de Navidad (25 de diciembre), pero el último partido en esa fecha fue en 1965. Desde entonces, el foco se trasladó exclusivamente al Boxing Day (26 de diciembre).

El Liverpool se reencuentra con el triunfo en la Premier League

El Liverpool llegaba a este encuentro presionado tras sumar solo tres victorias en sus últimos doce partidos, una racha que puso en duda el proyecto de Arne Slot.

Boxing Day en Premier League

La creación de la Premier League amplificó esta tradición globalmente. A diferencia de otras ligas europeas que paran en invierno, Inglaterra programa una jornada completa (o casi) el 26 de diciembre, con partidos regionales o derbis para facilitar los desplazamientos (muchos transportes públicos no operan en feriado).

Los estadios se llenan de familias, niños y ambiente festivo, y los partidos suelen ser intensos, con muchos goles debido al calendario congestionado.

Momento histórico en 1963: El día con más goles en la historia de la máxima división inglesa: 66 goles en 10 partidos (ejemplo: Fulham 10-1 Ipswich).

Jornada en el Boxing Day 2025  

Según avanza The Times, "la tradición futbolística del 26 de diciembre quedará prácticamente rota este año, ya que la máxima categoría cumplirá con sus obligaciones con las cadenas televisivas celebrando los partidos durante el fin de semana".

El Boxing Day de la 2025-2026 cae en viernes y, a diferencia del resto de temporadas, solo se disputará uno de los 10 encuentros de la jornada.

  • Viernes 26 de diciembre: Manchester United vs. Newcastle a las 14:00 horas
  • Sábado 27 de diciembre: Nottingham Forest vs. Manchester City, Brentford vs. Bournemouth, Liverpool vs. Wolves, West Ham vs. Fulham, Arsenal vs. Brighton, Burnley vs. Everton y Chelsea vs. Aston Villa.
  • Domingo 28 de diciembre: Sunderland vs. Leeds y Crystal Palace vs. Tottenham.

En Portada

Localizan cuatro cuerpos más en Santa Lucía Los Ocotest
Nacionales

Localizan cuatro cuerpos más en Santa Lucía Los Ocotes

10:21 AM, Dic 21
El Barcelona cierra el 2025 con victoria ante el Villarrealt
Deportes

El Barcelona cierra el 2025 con victoria ante el Villarreal

11:10 AM, Dic 21
Escrutinio especial de las elecciones en Honduras paralizado por nuevos por incidentest
Internacionales

Escrutinio especial de las elecciones en Honduras paralizado por nuevos por incidentes

10:05 AM, Dic 21
¿Habrá sexta temporada de Emily en París? Esto se sabet
Farándula

¿Habrá sexta temporada de Emily en París? Esto se sabe

09:48 AM, Dic 21

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosLiga NacionalMundial 2026redes socialesNoticias de GuatemalaDonald TrumpReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos