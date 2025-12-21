¿Qué es el Boxing Day y por qué se juega el 26 de diciembre?

El Boxing Day (26 de diciembre) es una tradición británica centenaria que se ha convertido en uno de los días más emblemáticos del futbol inglés, especialmente en la Premier League.
Su origen no está directamente ligado al deporte, sino a costumbres sociales de la época victoriana: Los empleadores entregaban "cajas" (boxes) con regalos, comida o bonos a sus empleados y sirvientes el día después de Navidad, como agradecimiento.
Era un feriado para las clases trabajadoras, y con el tiempo se asoció a actividades recreativas, incluyendo el futbol.
El primer partido documentado en un Boxing Day se jugó el 26 de diciembre de 1860, considerado por muchos el primer encuentro interclub de la historia: Sheffield FC (el club más antiguo del mundo) venció 2-0 a Hallam FC en Sandygate Road, el estadio más antiguo aún en uso.
La tradición liguera comenzó formalmente en 1888, con la fundación de la Football League (precursora de la Premier). Ese año se programaron partidos oficiales el 26 de diciembre, aprovechando el feriado para atraer a las masas trabajadoras.
Hasta los años 1950-1960, era común jugar incluso el día de Navidad (25 de diciembre), pero el último partido en esa fecha fue en 1965. Desde entonces, el foco se trasladó exclusivamente al Boxing Day (26 de diciembre).
Boxing Day en Premier League
La creación de la Premier League amplificó esta tradición globalmente. A diferencia de otras ligas europeas que paran en invierno, Inglaterra programa una jornada completa (o casi) el 26 de diciembre, con partidos regionales o derbis para facilitar los desplazamientos (muchos transportes públicos no operan en feriado).
Los estadios se llenan de familias, niños y ambiente festivo, y los partidos suelen ser intensos, con muchos goles debido al calendario congestionado.
Momento histórico en 1963: El día con más goles en la historia de la máxima división inglesa: 66 goles en 10 partidos (ejemplo: Fulham 10-1 Ipswich).
Boxing Day, por el Bambino Pons. ??pic.twitter.com/BnrudPmnFU— Sudanalytics (@sudanalytics_) December 25, 2024
Jornada en el Boxing Day 2025
Según avanza The Times, "la tradición futbolística del 26 de diciembre quedará prácticamente rota este año, ya que la máxima categoría cumplirá con sus obligaciones con las cadenas televisivas celebrando los partidos durante el fin de semana".
El Boxing Day de la 2025-2026 cae en viernes y, a diferencia del resto de temporadas, solo se disputará uno de los 10 encuentros de la jornada.
- Viernes 26 de diciembre: Manchester United vs. Newcastle a las 14:00 horas
- Sábado 27 de diciembre: Nottingham Forest vs. Manchester City, Brentford vs. Bournemouth, Liverpool vs. Wolves, West Ham vs. Fulham, Arsenal vs. Brighton, Burnley vs. Everton y Chelsea vs. Aston Villa.
- Domingo 28 de diciembre: Sunderland vs. Leeds y Crystal Palace vs. Tottenham.