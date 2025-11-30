 Liverpool se reencuentra con el triunfo en la Premier League
Deportes

El Liverpool llegaba a este encuentro presionado tras sumar solo tres victorias en sus últimos doce partidos, una racha que puso en duda el proyecto de Arne Slot.

Triunfo del Liverpool ante el West Ham con goles de Isak y Gakpo - Premier League
Triunfo del Liverpool ante el West Ham con goles de Isak y Gakpo / FOTO: Premier League

El Liverpool volvió a sonreír en la Premier League tras reencontrarse con una victoria muy necesitada en el London Stadium. El equipo de Arne Slot, cuestionado luego de una racha negativa, encontró alivio gracias a los goles de Alexander Isak y Cody Gakpo en los minutos decisivos del encuentro. El delantero sueco, fichaje estelar del verano y objeto de grandes expectativas, logró su primer tanto en la liga inglesa, un logro que no solo le dio confianza personal, sino que también permitió al club respirar tras semanas de tensión.

La situación era crítica para los ‘Reds’. Con apenas tres triunfos en sus últimos doce partidos, la presión sobre Slot se había intensificado, al punto de que figuras como Jamie Carragher advertían sobre un posible cambio en el banquillo si el equipo no reaccionaba de inmediato. El técnico respondió con decisiones valientes, como dejar en el banquillo a Mohamed Salah, muy lejos de su nivel habitual. Sin embargo, el plan no ofreció resultados inmediatos y el Liverpool volvió a evidenciar dificultades para generar ocasiones claras en la primera hora del encuentro.

Liverpool respira

El partido cambió en el segundo tiempo, cuando la calidad individual comenzó a aparecer. Florian Wirtz, otro jugador sometido a grandes expectativas, activó la ofensiva con un pase filtrado que permitió a Gakpo habilitar a Isak para el 0-1. Con la ventaja, el Liverpool se dedicó a controlar el tiempo y el ritmo del duelo, algo que se facilitó tras la expulsión de Lucas Paquetá, quien vio dos amarillas consecutivas por protestar. A pesar del empuje final del West Ham, incluido un disparo peligroso de Jarrod Bowen, los visitantes resistieron y ampliaron la ventaja con un remate de Gakpo en el tiempo añadido.

El triunfo supone un respiro importante para un Liverpool que venía golpeado por derrotas en Premier y Champions League. Con esta victoria, los de Slot ascienden a la octava posición con 21 puntos, manteniéndose a solo dos unidades de los puestos europeos mientras esperan el resultado del Chelsea ante el Arsenal. El West Ham, por su parte, continúa inmerso en una crisis preocupante y permanece en la decimoséptima posición, igualado en puntos con un Leeds United que ya ocupa zona de descenso.

