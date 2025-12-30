 NFL revela los nominados al Salón de la Fama, clase 2026
Los elegidos se darán a conocer el próximo 5 de febrero durante la ceremonia de NFL Honors, en la antesala del Super Bowl LX, que se disputará el 8 del mismo mes.

Drew Brees y Eli Manning, nominados al Salón de la Fama de la NFL - Sports Illustraded
Drew Brees y Eli Manning, nominados al Salón de la Fama de la NFL / FOTO: Sports Illustraded

La carrera rumbo al Salón de la Fama de la NFL, clase 2026, ya está en marcha y tiene como protagonistas a nombres que marcaron una época en el fútbol americano profesional. Drew Brees, Eli Manning y Adam Vinatieri encabezan la lista de 15 finalistas de la Era Moderna, anunciada este martes, de la cual saldrán hasta cinco nuevos inmortales. Los elegidos se darán a conocer el próximo 5 de febrero durante la ceremonia de NFL Honors, en la antesala del Super Bowl LX, que se disputará el 8 del mismo mes.

Eli Manning aparece como uno de los candidatos más emblemáticos. El histórico mariscal de campo de los New York Giants jugó entre 2004 y 2019 y dejó una huella imborrable al conquistar dos Super Bowls, ambos ante los New England Patriots liderados por Tom Brady. Esa hazaña lo convirtió en el único quarterback capaz de derrotar dos veces en el Super Bowl al jugador más ganador de la historia, un argumento de peso en su camino hacia Canton.

NFL rendirá homenaje a sus leyendas

Drew Brees, ícono absoluto de los New Orleans Saints, también figura entre los grandes favoritos. Campeón del Super Bowl XLIV y Jugador Más Valioso de ese partido, Brees redefinió el juego aéreo en la NFL con una consistencia extraordinaria. Fue seleccionado 13 veces al Pro Bowl y estableció múltiples récords, entre ellos el de más temporadas con más de 5.000 yardas por pase y el de más partidos consecutivos lanzando al menos un pase de anotación, cifras que respaldan su estatus de leyenda.

El grupo de finalistas se completa con figuras de enorme impacto en distintas posiciones, como el pateador Adam Vinatieri, dueño de una carrera de 24 años y cuatro anillos de Super Bowl, así como Larry Fitzgerald, Frank Gore, Luke Kuechly, Jason Witten y Terrell Suggs, entre otros.

Además, el proceso incluye candidatos en la categoría Senior, así como aspirantes destacados como el entrenador Bill Belichick y el propietario Robert Kraft. La clase 2026 promete ser una de las más competitivas y prestigiosas, reflejo de la riqueza histórica y el legado de la NFL.

