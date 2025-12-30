Todo listo para la Carrera San Silvestre 2025

La Carrera San Silvestre 2025 vuelve a tomar las calles de Guatemala este 31 de diciembre como uno de los eventos deportivos más esperados para cerrar el año. Miles de corredores, entre aficionados, atletas experimentados y familias completas, se darán cita para despedir el calendario con energía, disciplina y entusiasmo. Más que una competencia, la San Silvestre se ha consolidado como una auténtica fiesta deportiva que combina actividad física, convivencia y espíritu festivo en cada edición.
Aunque hoy es una tradición profundamente arraigada en el país, la San Silvestre tiene un origen internacional. La carrera nació en Brasil en 1925 bajo el nombre de Corrida de São Silvestre, organizada por el periódico A Gazeta. Su nombre rinde homenaje a San Silvestre, papa de la Iglesia católica fallecido el 31 de diciembre del año 335, una fecha que simboliza el cierre de ciclos y la renovación, en perfecta sintonía con el final del año. A su vez, la competencia brasileña se inspiró en antiguas carreras nocturnas francesas de Año Nuevo, donde los corredores iluminaban su camino con antorchas.
Lo que debes saber de la San Silvestre 2025 en Guatemala
En Guatemala, la historia comenzó el 31 de diciembre de 1957, cuando Otto Escobedo Rodríguez y Víctor H. Solares decidieron replicar esta tradición. Aquella primera edición partió del Cerrito del Carmen y concluyó en el corazón de la zona 1, con un recorrido de 10 kilómetros. Con el paso de los años, el evento fue creciendo hasta adquirir un sello propio: además del componente competitivo, los disfraces, el maquillaje y la creatividad de muchos participantes transformaron la carrera en un espectáculo colorido y familiar, al punto de premiar las mejores caracterizaciones.
Desde hace más de dos décadas, el recorrido oficial ha tenido como referencia puntos clave de la ciudad. Para la edición 2025, la salida y la meta estarán ubicadas frente al Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. La carrera arrancará a las 14:30 horas y ofrecerá distancias de 5 y 10 kilómetros, permitiendo la participación de corredores con distintos niveles de preparación. El trazado recorrerá la Avenida Reforma, El Obelisco y la avenida Las Américas, con retorno por la 14 calle de la zona 13 antes de volver al estadio.
En el plano deportivo, la San Silvestre también ha sido escenario de grandes figuras del atletismo nacional. En la rama masculina destaca el atleta olímpico José Amado García, originario de Baja Verapaz, quien suma diez victorias en su palmarés. En la categoría femenina, la corredora de Amatitlán Merlin Chalí es la máxima ganadora histórica, con doce triunfos que la consolidan como una de las grandes referentes de la prueba.
Finalmente, las autoridades municipales han anunciado un amplio operativo vial para garantizar la seguridad del evento. Alrededor de 100 agentes de la PMT brindarán apoyo, con cierres parciales y desvíos temporales en arterias como la avenida Reforma, Las Américas y sectores cercanos a El Obelisco, entre la una de la tarde y las primeras horas de la noche. Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a la señalización. Con todo listo, Guatemala se prepara para despedir el 2025 corriendo, celebrando y reafirmando una tradición que une deporte, historia y comunidad.